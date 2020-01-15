Hem güçlü hem de ekonomik!

RAV4 ile ilk kez karşılaştığınızda onu bir kompakt SUV yerine koyamayabilirsiniz, bu sizin hakkınız. Çünkü heybetli duruşu ve boyutlarıyla otomobil zaten kendisini farklı ve üst bir sınıfta konumlandırmanızı istiyor.

Aracı dışarıdan ilk defa gördüğünüzde özellikle sert ve keskin biçimde tasarlanmış olan yapısı dikkatinizi çekiyor. Ön kısımda yer alan geniş motor ızgarası ve küt bir burun RAV4’ün karakterini ortaya koyar biçimde.

Otomobilin özellikle ön ve arka tamponunda yer alan gri detaylar aracın maceracı ruhunu destekliyor. Tüm bunlara ek olarak mavi gölgeli Toyota markası logoları, RAV4’ün çevreci ve elektrikle gidebilen bir araç olduğunu gösteriyor.

RAV4’ün yanına geçtiğinizde ön ve arkada yer alan plastik detaylar çamurluklardan, kapı altlarına kadar RAV4’ü sarıyor. Ayrıca ön çamurluklarda yer alan Hybrid logoları da Toyota’nın her hibrit modelinde kullandığı detaylardan biri.

RAV4’ün yan profilinde dikkat çeken bir diğer unsur ise aracın dinamik biçimde olan jant tasarımları. 18 inç boyutunda olan alaşım jantlar, özellikle üreticilerin yeni dönemde tercih ettiği “Gri Siyah” biçimde renkli olmamasıyla dikkat çekiyor.

Otomobilin arkasına göz attığınızda ize yere paralel tasarlanan çift renkli stoplar size merhaba diyor.

İki parçalı açılabilen bagaj kapağı gibi görünen arka kaput tek bir biçimde açılıyor. Tamponun sağ ve sol kısmında yerleştirilen egzozlar ve gri renkli plastik detay RAV4’e dinamizm katmış.

RAV4’ün boyutlarına göz atarsak otomobil, 4600 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1685 mm yüksekliğe sahip. Aracın dingil mesafesi ise 2690 mm uzunluğunda. Son olarak otomobilin bagaj hacmi ise en az 580 litre olarak belirtilmiş.

RAV4’ün sürücü kapısını açıp içine geçtiğinizde ise dışarıdaki keskin tasarımın bazı noktalarda devam ettiğini kolayca fark ediyorsunuz. Çift renkli ön konsolun orta kısmı deri kaplıyken, cama yakın olan üst kısmı yumuşak plastikle tamamlanmış.

Otomobilin direksiyonu markanın diğer yeni modelleri olan C-HR, Corolla gibi araçlardan tanıdık.

Gösterge paneline göz attığınızda ise devir göstergesi yerine aracın elektrik gücünü gösteren bir tablo görebiliyorsunuz. Gösterge tablosunun içinde bulunan 7 inç boyutundaki renkli yol bilgisayarı ekranı size araçla alakalı her türlü bilgiyi en rahat biçimde vermek üzere tasarlanmış.

Ön konsolun tam ortasında yer alan multimedya ekranı ise Toyota Touch 2 yazılıma sahip ve bu ekran 8 inç boyutunda. Ekranın dokunmatik hassasiyeti ve görüntü kalitesi daha iyi olabilirdi diyebilirim. Test aracımızda JBL marka ses sistemi bulunuyordu.

Otomobilin güvenlik sistemlerine baktığınızda ise “Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Şerit Takip Sistemi, Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda), Acil Fren Uyarı Sinyalı (EBS), Römork Savrulma Kontrol Sistemi (TSC)” gibi sistemler öne çıkıyor.

Aracın içinde bir diğer detayda vites kolunun hemen arasındaki sürüş modları döner düğmesi oluyor. Bu düğme sayesinde aracı gideceğiniz yol biçimine göre karakterize edebiliyorsunuz. Bu döner düğme üzerinde yer alan Trail daha çok patika tarzı yollara göre aracı şekillendirirken, eco tasarrufu, sport da performansı simgeliyor.

Gelelim RAV4’ün en çok merak edilen bölümüne, motoruna. Otomobilde 2.5 litrelik 4 silindirli atmosferik bir içten yanmalı motor yer alıyor. Bu motor 177 beygir güç ve 221 Nm tork üretiyor. Bu motora ek olarak 88 kWh güç üreten elektrik motoru var. İkisi birden 222 beygir toplam güç üretiyor.

Teknik veriler ışığında RAV4, 0’dan 100 km/s hıza 8.1 saniyede ulaşmayı başarırken, şehir içi trafiğinde fabrika verilerine göre 4.5 lt / 100 km benzin tüketiyor. Ben bu otomobili kullandığım 300 km boyunca 6.1 lt / 100 km ortalama tüketim verisine ulaştım. 2.5 litrelik atmosferik bir motora sahip ve yaklaşık 1650 km ağırlığında bir otomobil için oldukça iyi bir rakam diyebilirim.

RAV4’ü kullanırken aracın elektrik motoru desteğini sürekli olarak gaz pedalında hissettim. Böylelikle aracı kullanırken gaz pedalına basma şiddetinize göre aracın elektrik mi yoksa benzinle mi gideceğini kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Bu his özellikle geleneksel motorlu otomobillerle büyüyen jenerasyon için öncelikle zor geliyor. Ancak buna alıştıktan sonra işin boyutu hakkında farklı fikirlere sahip olabiliyorsunuz.

Fikir demişken hibrit yani melez motorlu otomobiller maksimum ekonomiklik ve minimum çevre zararı güdülerek üretilmiş olan taşıtlar. En az yakıtla en çok km yapmak isteye bir yapıya büründüyseniz eğer, dizel, lpg falan gerçekten zaman kaybı olarak gözünüze geliyor. Bu tarz otomobilleri kullandıkça daha fazla alışıyor, alıştıkça da daha fazla kullanıyorsunuz diyebilirim.

Otomobilin büyük gövdesi ve gövdenin ortasına konumlandırılan pilleri yol tutuş becerisi pozisyonunda RAV4’ü gayet makul bir seviyeye getiriyor. Ancak hibrit ünite ile tam bir uyum içinde olan eCVT şanızman sürüş hissini kökünden baltalıyor.

Otomobil ülkemizde 3 farklı donanım paketiyle satın alınabiliyor. Aracın başlangıç fiyatı ise devlet teşvikiyle birlikte 336 bin 500 TL. Bu otomobilin MTV’si ise 2.5 litre motor hacmine göre hesaplanıyor.