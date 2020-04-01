Hem işe hem eve gider!

Ülkemizde ciddi bir kitlesi olan hafif ticari araçlar, başlıkta da belirttiğim gibi hem iş hem de aile yaşantısı için ideal olarak nitelendiriyor.

Berlingo ise Citroen markasının bu segmentteki rekabetçi modellerinden biri. PSA Çatısı altında bulunan Citroen, grubun diğer markaları olan Opel ve Peugeot ile bazı paylaşımlarda bulunuyor.

Opel Combo ve Peugeot Rifter, Berlingo’nun aile içindeki rakipleri. Alt yapıları, motorları, şanzımanları ve bazı teknolojik donanımları her modelde ortak.

Benim konuğum ise Citroen Berlingo TRX yani Türkiye pazarı için özel olarak üretilmiş olan Berlingo.

Aracı ilk defa dışarıda gördüğünüzde markanın fütüristik çizgisini koruyan tasarım diliyle size göz kırptığını fark ediyorsunuz.

Gündüz farlarından başlayıp, motor kaputunun ortasındaki marka logosuna kadar uzanan çizgiler, tamponun tam ortasına yerleştirilmiş ana aydınlatma grupları ve hemen bu kısmın da altında olan sis farları otomobilin ön kısmını domine etmiş.

Aracın yanına geçtiğinizde ise hafif ticari araçların sahip olduğu yüksek boydaki yan paneller size merhaba diyor. Ancak markanın devrim olarak tanımladığı yan kapılardaki hava kapsüllü plastik bantlar Berlingo’da da yerini almış.

Berlingo test aracımızın üzerindeki jantlar da yandan araca baktığınızda dikkatinizi çekiyor. 205-55-17 ebatlı lastiklerle çevrili olan bu jantlar aracın konforuna çok fazla kayıp vermeden şık duruşunu desteklemiş.

Berlingo’nun arkasına baktığınızda ise karşınıza dümdüz bir bagaj kapağı çıkıyor. Tek parça haline olan bagaj kapanı açmak ve kapatmak için bir güç sergilemeniz gerekiyor.

Aracın köşeli gövde yapısı ona ticari hayatta kolaylık sunacak olan ekstra iç hacim ve yükleme kolaylığını da beraberinde getirmiş. Bagaj kapağını açtığınızda Berlingo’nun yükleme eşiğinin oldukça alçak ve bagaj hacminin de gayet iyi seviyede olduğunu hemen fark ediyorsunuz.

Gelelim aracın içine… Berlingo’nun sürücü kapısı açıp içine baktığınızda karşınıza oldukça konforlu gözüken kumaş koltuklar çıkıyor.

Üç kollu ve fonksiyonel direksiyon markanın diğer binek modellerinden de tanıdık. Direksiyonun hemen arkasında kalan gösterge paneli ise hem kolay takip edilebiliyor hem de ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sunuyor.

Ön konsolun ortasına yerleştirilmiş ve bir çıkıntı gibi duran mutlimedya ekranı ise diğer modellerle aynı ara yüze sahip. Ayrıca bu ekranın boyutu 8 inç.

Ekranın hemen altında ise klima kontrol ünitesi ve onunda önünde vites kolu bulunuyor. Elektronik el freni sayesinde iç mekanda yer tasarrufu sağlayan marka, park düğmesinin hemen önüne yerleştirdiği motoru çalıştırma düğmesiyle araca yeni bindiğinizde kafanızı karıştırabiliyor.

Citroen Berlingo’nun içindeki eşya gözleri gerçekten inanılmaz ve işlerinizi çok kolaylaştırıyor. Vitesin hemen arkasında kalan orta konsol derin ve geniş bir alana sahip.

Cam tavanı ortadan ikiye bölen plastik parça hem ambiyans aydınlatmasına imkan tanırken hem de eşya gözü olarak da kullanılabiliyor.

Arka koltuklara baktığınızda ise üç parça halinde olduğunu görüyorsunuz ve bu koltukların hareketleri iki parça olanlara göre daha kolay.

Citroen Berlingo 4403 mm uzunluğa, 1921 mm genişliğe ve 1844 mm yüksekliğe sahip. Aracın aks mesafesi ise 2785 mm olarak belirtilmiş.

Test aracımızın özelliklerine olan bir Berlingo, 1467 kg ağırlığında ve 775 litrelik bagaj hacmine sahip oluyor.

Aracın motor kaputunu açtığınızda ise kısa bir burunlu bir araç olmasından dolayı küçük bir alan size merhaba diyor. Bu alana sığdırılan dizel ünite 1.5 litrelik BlueHDi motor olarak geçiyor.

Bu motor 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Üretilen bu veriler aracın ön tekerleklerine 5 ileri düz şanzımanla iletiliyor. Şanzımanın dişlileri tam bir ticari araç özelliğinde bu sayede motorun gücü oldukça efektif olarak kullanılıyor.

Berlingo ilse sürüşe başladığınızda yüksek oturma pozisyonuyla size kendinizi yemek masasında oturuyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Bu sayede aracın her bölgesini rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz.

Aracı kullanırken yüksek gövdesi yan rüzgarlardan etkilenmesine ve 120 km/s hızların üzerine çıktığınızda rüzgar sesinin gelmesine yol açıyor.

Aracı kullandığım süre boyunca ortalama yakıt tüketimim ise 6.8 lt / 100 km idi. Fabrika verilerine göre Berlingo karma olarak 4.3 lt / 100 km yakıt tüketimine sahip. Ancak bu değer İstanbul gibi bir şehirde ulaşılması güç olarak kayda geçiyor.

Berlingo’nun donanımlarına gelecek olursak ESP, 6 hava yastığı, kör nokta uyarı sistemi, çift bölgeli dijital klima, ön/arka park sensörleri, LED gündüz farları, adaptif hız sabitleyici, kablosuz şarj sistemi, 17 inçlik alaşım jantlar öne çıkıyor.

En çok merak edilen konunun ise bu aracın fiyatı olduğunu belirtmeliyim. Berlingo ülkemizde 131 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Test aracımızın sahip olduğu XTR paketi ise 4 bin 100 TL olarka belirtilmiş.