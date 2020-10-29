Her hafta yeni bir servis açacaklar

Electrek’te yer alan rapora göre Tesla, 2021 yılında toplamda 52 adet olan servis ve hızlı şarj istasyonu açacak. Firmanın hızlı şarj ve servis ağını genişletme stratejisi kapsamında bu adımı attığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta Brokerage RBC analistleri, Tesla’nın hizmet ve kaliteyi artırmak için yaptığı yatırımların artan satışlara ayak uydurmak için yeterli olmadığını ve markaya zarar verme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. “Tesla, yeni pazarlara doğru genişledikçe özellikle müşterilerine verdiği hizmet daha önemli olacaktır.” yorumu yapıldı.

Firmanın dünya genelinde 466 hizmet merkezi bulunuyor. Tesla bu yatırım konusu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.