Hibrit tırlar yola çıkıyor

Scania, elektrifikasyon için ilk adımını plug-in hybrid kamyonlarla attı. Özellikle kent içi dağıtım ve diğer hizmetlerde kullanılması planlanan araçlar uzun yol ve inşaat da dahil olmak üzere tüm uygulamalar için elektrikli taşıtlar serisini geliştirmeye devam edecek.

Scania Başkanı ve CEO'su Henrik Henriksson, “Scania'nın uzun vadeli elektriklendirme taahhüdünün başladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda tüm yelpazemiz için elektrikli ürünler piyasaya süreceğiz. şu anda üretimimizi bu amaca yönelik olarak yeniden organize ediyoruz. Birkaç yıl içinde, sürücülerin zorunlu 45 dakikalık dinlenme süreleri sırasında hızlı dolum için uyarlanmış elektrikli uzun yol kamyonları da tanıtacak olmamız özellikle önemli.” açıklamasında bulundu.

L ve P serisi kabinlerle sunulan tamamen elektrikli Scania kamyon, yaklaşık 310 beygire eşdeğer 230 kW elektrik motoru ve 165–300 kWh akü paketine sahip. Dokuz akü ile tek bir dolumda 250 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Yine L ve P serisi kabinlerle sunulan Scania'nın plug-in hibrit kamyonu uzun mesafelerde içten yanmalı motor modunda ve ardından gerektiğinde elektrikli modda 60 km'ye kadar sürüş olanağı sağlıyor.

1 SAATTEN DAHA KISA SÜREDE DOLUYOR

Aküler, Combined Charging System (CCS) bağlantı kullanılarak 130 kW DC ile uygun bir şekilde dolduruluyor. Dolum süresi beş akülü seçenekte 55 dakikadan, dokuz akülü seçenekte ise 100 dakikadan az olarak belirtilmiş. Bu arada aküler rejeneratif frenleme enerjisi ile hareket halindeyken sürekli dolduruluyor.

Plug-in hybrid aracın 95 kW bataryalı versiyonu DC dolum ile sıfırdan yüzde 80'e kadar olan dolum süresi yaklaşık 35 dakika ve rejeneratif frenleme enerjisi ile dolumun yanı sıra yükleme ve boşaltma sırasında akü gücü doldurulabiliyor. Motor ve vites kutusu arasına yerleştirilmiş 115 kW'lik elektrik motoru, 280-360 beygir gücündeki 9 litrelik içten yanmalı motorla birleştirilmiş durumda. Kamyon, sadece elektrikli modda toplam yüklü ağırlığa, topografiye ve üstyapı tipine bağlı olarak 60 km'ye kadar seyahat edebiliyor.