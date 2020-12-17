Hidrojenli araç üretimine destek verilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım aracı imalatını içeren sanayi tesisi yatırımları ile AR-GE çevre yatırımları, kararın 17. maddesi ile düzenlenen öncelikli yatırım konuları arasına dahil edildi.

Kararın 11. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, bu yatırımlara sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın, sabit yatırım tutarının yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla 10 milyon TL’yi geçemeyecek.

Kararın 11. maddesine eklenen (f) bendiyle, yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın 8. maddesiyle 17. maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki yatırım konularına verilecek faiz veya kâr payı desteğinin oranı, Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “yatırım taahhütlü avans kredisi” için 5 puan olarak belirlendi.

Karara eklenen geçici maddeye göre, yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte (SDK) aksam ve parçalar, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilecek.

Kararla ayrıca, kararın (2B) sayılı illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine ilişkin sektör numaraları başlıklı ekine, US-97 koduyla İstanbul hariç olmak üzere ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar eklendi.