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Hızlanmasına inanamayacaksınız!

Tesla'nın üst segment otomobili olan Model S, markanın Battery Day etkinliği kapsamında yeni bir versiyona kavuştu. Sedan gövdeli otomobilin yeni versiyonu 'Plaid' adında olacak. 2021 yılında yollara çıkması planlanan otomobilin 0'dan 100 km/s hıza ulaşması 2 saniyenin altında!

Sozcu.com.tr
12:16 -
Haberler Otomotiv
Hızlanmasına inanamayacaksınız!

Tesla’nın en önemli modellerinden biri olan Model S, yeni bir versiyona daha kavuştu. Plaid adı verilen bu yeni versiyon markanın geliştirdiği ve daha uzun menzil sağlayan bataryalara sahip.

Yeni pilleri sayesinde Model S Plaid, 830 km’nin üzerinde bir menzili kullanıcısına sunuyor. Ayrıca otomobilin yenilikleri sadece menzille de sınırlı değil. Model S Plaid, 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında erişebiliyor ve maksimum hızı da 320 km/s!

Musk, Battery Day etkinliğinde anlattığı otomobilin 2021 yılının sonlarında yollarda olacağını söyledi. 134 bin 390 dolarlık bir etiket fiyatı olan aracın sipariş talepleri ise alınmaya başladı. Yeni Model S Plaid dışarıdan çok ciddi bir farklılığa sahip olmasa da 1100 beygir olarak ürettiği gücü ve 800 km’nin üzerindeki menziliyle adından çok söz ettireceğe benziyor.

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Son güncelleme: 12:17 23.09.2020
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