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Hızlı ve Öfkeli 9’dan ilk fragman!

ABD'de özel bir etkinlikle yayınlanan fragman filmin aksiyon dolu eski versiyonlarını akla getirdi. Fragmanda aksiyon sahneleri, serinin "Tokyo Drift" bölümünden hatırlayacağımız Han ve kadroya yeni katılan Charlize Theron ile The Fast 9 yine adından çokça söz ettirecek! İlk gösterim ise 22 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Sozcu.com.tr
08:41 -
Haberler Otomotiv

Serinin yeni filminde ana karakter olan Dominic Toretto(Vin Diesel)’nun kardeşiyle buluşması konu alınmış. Ancak öyle duygusal bir buluşma söz konusu değil. Oğlu Brian ve karısı Letty ile beraber çiftlik hayatına geçiş yapan Dom’un geçmişi yine peşini bırakmıyor.

Charlize Theron fragmanda kısa saçlı ve bir savaş uçağı kullanan tarzıyla dikkat çekiyor. John Cena tarafından canlandırılan karakter 8. filmde karşımıza çıkan Cipher ile iş birliğine gidiyor. Cipher Dom’un karısını ve oğlunu bir önceki filmde kaçırmış ve şantaj unsuru olarak kullanmıştı. Cipher Dominic’i kardeşine öldürtmek isteyen bir karakter…

Charlize Theron

Yayınlanan ilk fragmanda hikaye tropik bir bölgenden Avrupa’ya oradan da Amerika’ya uzanan bir seyir izliyor. Tropik ormanlarda kullanılan off-road araçları dikkat çekici olurken, Avrupa’da da pazarın öne çıkan spor otomobillerine yer verilmiş.

Vin Diesel

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi 22 Mayıs tarihinde yayında olacak.

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