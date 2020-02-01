Hızlı ve Öfkeli 9’dan ilk fragman!

Serinin yeni filminde ana karakter olan Dominic Toretto(Vin Diesel)’nun kardeşiyle buluşması konu alınmış. Ancak öyle duygusal bir buluşma söz konusu değil. Oğlu Brian ve karısı Letty ile beraber çiftlik hayatına geçiş yapan Dom’un geçmişi yine peşini bırakmıyor.

Charlize Theron fragmanda kısa saçlı ve bir savaş uçağı kullanan tarzıyla dikkat çekiyor. John Cena tarafından canlandırılan karakter 8. filmde karşımıza çıkan Cipher ile iş birliğine gidiyor. Cipher Dom’un karısını ve oğlunu bir önceki filmde kaçırmış ve şantaj unsuru olarak kullanmıştı. Cipher Dominic’i kardeşine öldürtmek isteyen bir karakter…

Yayınlanan ilk fragmanda hikaye tropik bir bölgenden Avrupa’ya oradan da Amerika’ya uzanan bir seyir izliyor. Tropik ormanlarda kullanılan off-road araçları dikkat çekici olurken, Avrupa’da da pazarın öne çıkan spor otomobillerine yer verilmiş.

Hızlı ve Öfkeli 9 filmi 22 Mayıs tarihinde yayında olacak.