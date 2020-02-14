Honda 2 yeni modelini Motobike İstanbul’da sergilecek!

Honda, 20 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Motobike İstanbul'da CBR1000RR-R Fireblade SP ile Africa Twin modellerinin Türkiye lansmanını yapacak. Tüm Honda modellerinin sergileneceği Motobike İstanbul süresi boyunca tüm Honda motosiklet bayileri açık olacak ve fuara özel fiyat fırsatları sunacak.

Japon üreticinin standındaki en önemli model CBR1000RR-R Fireblade SP olacak. Ayrıca Repsol Honda’nın İspanyol pilotu Marc Marquez'in kullandığı RC213V MotoGP makinesinden ve cadde kullanımına uygun RC213V-S türevinden esinlenen 2020 CBR1000RR-R Fireblade SP, fuarda performans tutkunları ile buluşacak.

Dakar Rallisi'nde birçok kupa alan Africa Twin'in yeni modelleri de gelişmiş özellikleriyle Motobike İstanbul'da olacak. Yeni CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modelleri daha hafif, daha güçlü ve Euro5 normuna uyumlu bir 1100 cc paralel twin motor daha fazla güç ve tork üretimi sunacak. Bu modeller ayrıca daha hafif ve dar iskelet ile de hem sürüş kıvraklığını hem de konforu artıracak.

Honda, yeni Africa Twin ile 2'si kişiselleştirilmiş 6 farklı sürüş modundan biri ile yol alma keyfi sunarken, bir ilk gerçekleştirerek de yeni bir 6,5 inç'lik TFT renkli dokunmatik ekran rahatlığını sürüş keyfine ekleyecek.