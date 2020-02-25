Honda Cenevre’de elektrikli otomobil teknolojilerini sergileyecek

Honda, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni Jazz ve Jazz Crosstar olmak üzere iki yeni modelin yanı sıra elektrikli ürün ve enerji yönetimine yönelik yenilikçi çözümlerini tanıtacak. Cenevre Otomobil Fuarı’nda Honda tamamen elektrikli modeli olan Honda e’yi de sergileyecek.

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e:HEV Hybrid Teknolojisi

Honda, Cenevre Otomobil Fuarı'nda hem CR-V Hybrid hem de yeni Jazz modelinde kullanılan e: HEV Hybrid teknolojisi de tanıtacak. Yeni Jazz için yeni geliştirilen e:HEV sistemi, 1,5 litrelik bir DOHC i-VTEC benzinli motora bağlı iki adet kompakt elektromotor, bir lityum iyon batarya ve akıllı bir güç kontrol ünitesi ile yenilikçi bir sabit vitesli şanzımandan oluşuyor.

Honda bağlantılı teknolojileri

Honda, fuarda yeni ürünlerine ek olarak sezgisel yapay zekâ ve gelişmiş bağlantı teknolojilerini de sergileyecek. Fuar ziyaretçileri, Honda e ve Jazz modellerinin Honda Personal Assistant sesli komut sistemi gibi kullanımı kolay ve işlevsel teknolojilerle modern yaşam tarzına entegrasyonunu deneyimleyebilecek. Ayrıca her iki modelde de standart olarak sunulan My Honda+ akıllı telefon uygulaması üzerinden erişilen bağlantılı teknolojiler ve hizmetler de deneyimlenebilecek.

Enerji yönetimi

Elektrikli araç şarj ve enerji yönetimi çözümlerini de Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyecek olan Honda, Power Charger şarj uzmanı ubitricity ile birlikte geliştirilen kentsel şarj altyapısını fuar ziyaretçilerine sunacak. Birçok şarj çözümü sunan Honda Power Managment Prototype geleceğe yönelik bir “araçtan şebekeye” teknolojisi de tanıtacak.

Civic Type R GT Sport Line ve Limited Edition

Honda'nın Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki standı yeni Civic Type R ürün ailesi ile tamamlanacak. Honda'nın Civic Type R ürün ailesine dahil olan yeni Sport Line ve Limited Edition versiyonları ilk kez Cenevre'de gösterecek.