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Honda Formula 1’den ayrılıyor

Son 5 yıldır Formula 1 organizasyonunda motor tedarikçisi olan Honda, 2021 sezonunun ardından F1'den ayrılacağını resmi olarak duyurdu. Honda McLaren'e 2015'ten 2018'e kadar motor tedariğinde bulunurken günümüzde Red Bull ve Toro Rosso'ya motor tedariği yapıyor.

Sozcu.com.tr
11:17 -
Haberler Otomotiv
Honda Formula 1’den ayrılıyor

Formula 1’e 2015 yılında geri dönüş yapan firma, McLaren ile geçirdiği 3 sezonda başarılı bir performans izleyemediği için eleştiriliyordu. Ancak sonrasında Redbull ve Toro Rosso ile anlaşan üretici performansını artırmayı başardı.

2019 sezonunda 3 zafer elde eden Honda, 2020’de ise biri Red Bull diğeri Toro Rosso ile iki zafer daha hanesine ekledi. Ayrıca retici aynı dönemde 2 pole ve 19 podyum sonucu yakalamış oldu.

Bugün marka, yaptığı açıklama ile 2021 F1 sezonunun ardından motor tedariğini bırakacağını duyurdu. Üretici yaptığı açıklamada, “Araştırma ve geliştirme alanındaki kurumsal kaynakları yakıt hücreli ve elektrikli araçlar dahil olmak üzere geliştireceğimiz otomobillerde kullanmamız gerekiyor.” doğrultusunda oldu. Red Bull ise, “Motor tedarikçimize, sarf ettiği efor ve kat ettiği yol açısından çok teşekkür etmek isteriz ancak bu başarı 2020 ve 2021 yılında da devam edecek” açıklamasını yaptı.

Honda
Son güncelleme: 11:21 02.10.2020
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