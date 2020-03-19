Honda İngiltere’deki üretimine ara verdi!

Honda’nın kompakt sınıftaki başarılı modeli olan Civic’in HB gövdeli versiyonu İngiltere’nin Swindon fabrikasında üretiliyor. Honda bu tesisteki üretimini yeni üretim ağı stratejisi doğrultusunda 2021 yılında kapatacağını açıklamıştı.

Marka fabrikanın üretimine 23 – 31 Mart tarihlerinde Corona virüs salgını sebebiyle ara verdiğini açıkladı. Civic’in Sedan gövdeli versiyonunun üretimi ise Türkiye’deki fabrikada gerçekleştiriliyor. Ancak Türkiye’deki üretimle alakalı açıklanan bir karar henüz yok, üretim aynen devam ediyor… Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Gebze'de Civic Sedan üretimine aynen devam ettiklerini belirterek, “Zaten parçaların (üretim) çoğu Çin ve Japonya'dan geliyor. Parça üretimi bu ülkelerle devam ediyor. Çift vardiya üretime devam ediyoruz” dedi.