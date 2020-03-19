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Honda Türkiye de üretime ara veriyor!

Ford Otosan ve Toyota'dan sonra Honda'da Türkiye'deki üretimine 23 Mart - 6 Nisan aralığında ara verecek.

14:57 -
Haberler Otomotiv
Honda Türkiye de üretime ara veriyor!

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye’de üretimine geçici bir süre ara veren Ford Otosan ve Toyota gibi 23 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı. Marka dün akşam saatlerinde İngiltere Swindon fabrikasında da üretimini durduracağını ama Türkiye’de bir sıkıntı olmadığını açıklamıştı.

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Markanın Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Zaten parçaların (üretim) çoğu Çin ve Japonya’dan geliyor. Parça üretimi bu ülkelerle devam ediyor. Çift vardiya üretime devam ediyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

Markadan gelen açıklama ise şu şekilde;

Honda Türkiye, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, Corona virüsü (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar’daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.

Honda Türkiye fabrikasındaki üretim 23 Mart 2020’den itibaren askıya alınacak. Bu karar, tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alınmıştır.

Şu anki plan 6 Nisan 2020 tarihinde üretimi yeniden başlatmaktır. Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir.

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Çin Corona coronavirüs Ford Honda Hükümet İngiltere Japonya Kocaeli Sağlık Türkiye
Son güncelleme: 15:22 19.03.2020
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