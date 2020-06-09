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Honda Türkiye’den ‘siber saldırı’ açıklaması!

Honda Türkiye, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra durdurduğu üretimine bugün yeniden başladığını duyurdu.

19:33 -
Haberler Otomotiv
Honda Türkiye’den ‘siber saldırı’ açıklaması!

Honda Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Honda Motor Co tarafından siber saldırıya ilişkin yapılan açıklama sonrasında medyaya yansıyan haberler üzerine Honda Türkiye olarak bir bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur.

* Honda Türkiye, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tüm operasyonlarını tedbir amacı ile durdurmuştur.

* Yalnızca 08 Haziran 2020 tarihinde tedbiren durdurulan üretim, bugün (09 Haziran 2020) yeniden normal kapasitede planlı olarak başlamıştır.

* Honda Türkiye'de üretim şu an 2 vardiya olarak devam etmektedir.

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