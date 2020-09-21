Honda Türkiye’den TOGG’a transfer!

Gelecek yılın sonlarına doğru Türkiye’deki üretim operasyonunu sonlandırmayı planladığını açıklayan Honda’nın, Gebze Şekerpınar fabrikasında ‘Fabrika Direktörlüğü’ görevini yürüten Murat Akdaş, TOGG’a üretim sorumlusu olarak geçti. TOGG'da tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alacak Murat Akdaş ‘inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği'nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi. Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi'nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra otomotiv sektörüne adım atarak Türk Pirelli A.Ş.'de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca görev yaptı.