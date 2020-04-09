Japon devi üretime verdiği arayı tekrar uzattı!

Honda, bugün yapmış olduğu açıklamayla corona virusü (COVID-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar’da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattı. “Bu adımlar, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldı.” denildi.

Markadan yapılan açıklama, “Honda Türkiye 2 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 20 Nisan 2020 tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor. Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecektir.” şeklinde oldu.

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Honda Türkiye, 1992 yılında %50 – %50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kuruldu.1997 yılı sonundan itibaren Honda'nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 tarihinden itibaren Honda Türkiye A.Ş. olarak %100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yıllık üretim kapasitesi 50.000 araç olan Honda Türkiye Gebze Fabrikası'nda 770 kişi çalışmaktadır.