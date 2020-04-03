Honda’dan her koşulda çalışanlara destek!

Honda, Scooter segmentinde yer alan motosiklet modellerinde Coronavirüs salgını döneminde özellikle servis hizmetini kesmeyen işletme sahipleri için yeni bir destek kampanyası başlattı. İşletme sahipleri haricinde bireysel müşterilerin de faydalanabileceği Nisan ayına özel olarak başlatılan kampanya kapsamında 3 ay erteleme imkanı sunularak ödemelerin Temmuz 2020 tarihinde başlatılması sağlanıyor.

Özellikle gıda ve perakende sektöründe hizmet veren işletmecilerin yararlanabileceği destek kampanyasında, Honda'nın Scooter segmentindeki Spacy Alpha, Activa S ve PCX 125 modelleri için 15 bin TL'ye varan kredi kullanımına yüzde 0,66'dan başlayan faiz oranı ile ödemesi 3 ay sonra başlayacak 24 aya kadar taksit seçeneği sunuluyor.