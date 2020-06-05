Honda’dan HR-V’ye turbo dokunuşu!

HR-V’nin turbo motorlu versiyonu 5 Haziran tarihiyle birlikte satışa sunuldu. HR-V Sport, 182 beygir gücüne sahip 220 Nm tork üretebilen, turbo beslemeli, 1.5 litre hacimli i-VTEC benzinli turbo motoru ile sürüş performansı isteyen kompakt SUV severlerin tüm beklentilerini karşılarken sportif değişimlerle yenilenen iç ve dış görüntüsü ile de dikkat çekiyor.

İlk bakışta dış görünümde dikkati çeken bal peteği görünümlü ön ızgarayı tamamlayan siyah renkteki yan marşpiyeller, siyah jantlar, siyah yan aynalar, siyah çamurluk korumalıklar ve siyah arka tampon Honda HR-V'nin sportif ruhunu ortaya koyuyor.

Parlak siyah detaylara ek olarak LED ön sis farları, 18'' alaşımlı siyah jantlar, çift egzoz çıkışı ve arka spor tampon da yeni görünümdeki sportif ruhu sergileyen unsurlar arasında yer alıyor.

İç mekanın en belirgin değişimi olan, koltuklarda ve konsolda kendini gösteren siyah ve koyu kırmızı renkleri içeren tasarım ise spor çizgisini güçlendiriyor. Alaşım pedallar da dış gövdedeki parlak siyah detayını tamamlıyor. HR-V Sport, elektrikli park freni, dokunmatik iklimlendirme paneli ve One – Touch Indicator gibi özelliklerin yanı sıra Akıllı Dokunmatik İç Mekan tasarımı da kullanım kolaylığını arttırıyor.

Platin Beyaz, Ralli Kırmızı ile Sport versiyona özel Platin Gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan CVT otomatik şanzımana sahip yeni Honda HR-V Sport 249 bin TL'den satışa sunulacak.