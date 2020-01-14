Hyundai 2020 WRC sezonuna hazır!

Fransız pilot Sebastien Loeb başta olmak üzere Thierry Neuville, Dani Sordo ve 2019 pilotlar şampiyonu Estonyalı Ott Tanak ile zorlu bir sezona hazır olduklarının altını çizen Hyundai Motorsport takımının hedefi her iki kulvarda şampiyonluğu elde etmek. Thierry Neuville ve Ott Tanak, tüm sezon boyunca direksiyon başında olacak. Dani Sordo ve Sebastien Loeb ise belirli yarışlarda üçüncü otomobili paylaşacaklar.

HYUNDAI İ20 WRC YENİ RALLİLERE HAZIR MI?

WRC takvimine 2020 yılında dahil olan Kenya (Temmuz), Yeni Zelanda (Eylül) ve Japonya (Kasım) gibi etaplar, Hyundai i20 Coupe WRC'nin de zorlu sezonda neler yapabileceğini hakkında belirleyici olacak. Özellikle çakıl ve asfalt zeminli etaplarda aracı geliştirerek şampiyonluğu garantileyen Hyundai Motorsport, bu kez farklı iklimler ve yol şartlarında i20 WRC'nin teknik detaylarına katkıda bulunacak.

Takım Direktörü Andrea Adamo, yeni sezonla ilgili olarak; “Son derece başarılı bir 2019 geçirdik, ancak 2020’ye hazırlanırken daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyorduk. Gelecek sezon için hedeflerimiz açık. Hem markalar hem de pilotlar klasmanında şampiyonluğa ulaşarak Hyundai Motorsport'un gücünü göstermek istiyoruz. Rekabetin yoğun olacağını da biliyoruz, bu nedenle teknik olarak her anlamda hazır olmamız şart. Neuville, Tanak, Sordo ve Loeb ile üstün başarılara imza atacağımızdan eminim” dedi.