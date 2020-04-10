Hyundai Assan: Şimdi al 3 ay sonra öde!

Hyundai Assan, müşteri gruplarına da yönelik ek bir satış destek uygulaması da sunuyor. Özel satış destek aktiviteleri kapsamında; tıp doktorları, diş hekimleri, hemşireler, veterinerler, eczacılar, tıbbi sekreter, özel ve devlet hastanelerinde çalışan kadrolu sağlık personelleri, Elantra, KONA ve Tucson modellerinde geçerli, yüzde 2'ye varan nakit indirimi elde edecekler. Mevcut kampanyalara ek olarak yapılan bu özel satış indiriminden sağlık çalışanlarının birinci dereceden yakınları (eşler, çocuklar, anne ve baba) da yararlanabilecek. Hyundai Assan ayrıca, esnafa ve çiftçilere de destek olmayı unutmuyor. Vergi levhalı ve çiftçi belgeli kişiler, H100 modelinde yüzde 2 indirim hakkına sahip olacaklar.

Satış sonrasındaki hizmetlerini de genişleten Hyundai Assan, garanti sürelerinde değişikliğe gidiyor. Yeni hizmet kapsamında, 1 Mart-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında garantisi biten binek araçların garanti kapsamındaki ücretsiz onarımlarını, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıyor. Bu uygulama, 5 Yıl / 100.000 km olan mekanik garanti uzatımında gerçekleştiriliyor.