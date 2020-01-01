Hyundai Assan’da üst düzey atama!

Geride bıraktığımız 2019 yılının Temmuz ayından itibaren markanın Genel Müdürüyle yollarını ayırmasından sonra Hyundai’nin yeni Genel Müdür belli oldu! Markaya uzun yıllar hizmet veren Murat Berkel Hyundai Assan’ın yeni Yurtiçi Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Berkel yeni görevine 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlayacak. 21 yıldan fazla bir süredir Hyundai Assan'da görev alıyor. Berkel, Hyundai Assan'daki çalışma hayatına 1998 yılında Filo ve Özel Satışlar Uzmanı olarak başlarken daha sonra 2014 yılına kadar Satış ve Satış Sonrası birimlerinin çeşitli kademelerinde görevine devam etti. Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak 2015 yılında terfi alan Murat Berkel, yılların vermiş olduğu tecrübesini şimdi de Hyundai Assan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdürü olarak en üst seviyeye taşıyor.

City College of London'da İşletme ve Finans ön lisansını tamamladıktan sonra Newport Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Murat Berkel, evli ve iki çocuk babası.