Hyundai gelecek stratejisini güncelledi

Güney Koreli firma ilk kez 2019'da duyurduğu Strateji 2025'te önemli güncellemeler yaptı. Hyundai'nin Akıllı Mobilite Çözümleri sağlayıcısı olarak geleceğin mobilite endüstrisinde lider olma planlarını belirlediği Strateji 2025, artık üç ana koldan oluşuyor. Akıllı Mobilite Araçları ve Akıllı Mobilite Hizmetleri ilk açıklanan planda da mevcuttu. Yenilenen stratejideki üçüncü kol ise Hyundai'nin yakıt hücresi gelişimi ve ticarileşmesini içeren H 2 Solution, yani Hidrojen Çözümleri olacak.

Hyundai'nin güncellenen stratejisi üç ana direktifi elde etmeyi amaçlıyor: elektriklenmeyle birlikte otomotiv endüstrisinde rekabetçiliği artırmak, lider mobilite hizmetleri sunan güçlü bir kurum yaratmak ve hidrojen ekosistemi için tüm girişimleri sağlamak. Buna ek olarak yeni stratejide dört ana iş alanı hedefleniyor: Elektrikli Araçlar (EV), Şehiriçi Hava Mobilitesi (UAM), otonom sürüş teknolojileri ve hidrojenli yakıt hücresi sistemi.

Strateji 2025'in Akıllı Mobilite Araçları ve Akıllı Mobilite Hizmetleri kollarında şirket değer zincirini ve ürünlerini güçlendirmeyi, aynı zamanda da veri bazlı araçlarıyla hizmetlerini sağlayacak dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Hyundai, tüm çalışmalara 60.1 trilyon Kore Wonu (yaklaşık 55,2 milyar dolar) bütçe aktaracak.

Yeni Hidrojen Çözümleri kolu için de şirket yakıt hücresi teknolojisini geliştirip yakıt hücreli araçların ötesine taşımak için ekosistem girişimlerini hızlandıracak. Böylece yakıt hücresi sistemi, gemiler, trenler, forkliftler ve UAM (Şehiriçi Hava Mobilite) gibi tüm ulaşım araçlarında kullanılacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA IONIQ ADI KULLANILACAK

İlk kez IONIQ 5 ile 2021'de başlayacak yeni elektrikli araç programı dahilinde 2025'e gelindiğinde yılda 560 bin adet elektrikli araç satılması planlanıyor. Hyundai, E-GMP platformu kullanılarak hazırlanan 12 adet yeni batarya elektrikli araç tanıtmayı amaçlıyor. 2030'dan itibaren öncelikli olarak ABD, Avrupa ve Çin gibi öncelikli pazarlarda batarya elektrikli araç adetlerini artırmayı hedefleyen Hyundai, tüm büyük global pazarlardaki model yelpazesini elektriklendirmeyi planlıyor.

Kısa ve uzun vadede şirketin amacı, elektrikli araç pazarında liderliği elde edip 2040 yılı itibariyle de global elektrikli araç pazarında yüzde 8-10 pazar payına sahip olmak. Bunun için de ortak parça kullanımını yaygınlaştırıp maliyetleri azaltmayı, üretimde rekabetçiliğini geliştirmeyi ve bölgelerin ihtiyaçlarını karşılayacak optimize elektrikli araç operasyon stratejileri uygulamayı ve yaygın şarj istasyonları kurmayı istiyor.

Hyundai'nin ilk planları arasında, 2026 itibariyle hibrit motorlu hava kargo aracı olan İnsansız Hava Sistemi'ni (UAS) tanıtmak yer alıyor. Ardından şehir içi operasyonlara yönelik hazırlanmış UAM modelini 2028 itibariyle tanıtıp, 2030'lara gelindiğinde de yakın şehirler arasında bölgesel hava mobilitesini sunmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda UAM'ler ilk gelişim anından itibaren seri üretime uygun olarak tasarlanacak.

OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİNDE YENİ ADIMLAR

Hyundai, özellikle sensör füzyonu ve entegre kontrol mekanizması alanlarında otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek adına çalışmalarını hızlandırıyor. 2021'de kamera, radar ve lidarların entegre çalışma sistemleri kullanılacak ve üretilen araçlara uygulanacak.

2022'den itibaren 3. Seviye otonom sürüş teknolojisine sahip araçları sunmayı amaçlayan Hyundai, aynı zamanda 4 ve 5. Seviye otonom teknolojilerini piyasaya sunmak amacıyla dünya çapındaki firmalarla ortaklık kurmaya devam edecek.