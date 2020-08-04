Hyundai GM’nin Rusya’daki fabrikasını satın alıyor!

Haftanın ilk gününde ortaya çıkan bu haber Hyundai’nin GM tesisini satın alınması için gerekli onayın aldığını söylüyordu. Hyundai’nin geride bıraktığımız haziran ayında Rusya yan kuruluşu fabrikayı satın almak için yapılan tartışmayı doğruladığı belirtiliyor. Ancak her iki devden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GM’nin St. Petersburg’taki fabrikası yıllık 100 bin adet otomobil üretme kapasitesine sahip. Dev grup bu tesisi 2008 yılında kurup 2015 yılında kapatmıştı. Kapatmalarının sebebi ise GM’nin uluslararası operasyonlarında geri adım atma kararı oldu. GM için yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım olan bu operasyon Chevrolet Cruze, 2. jenerasyon Chevrolet Blazer ve Opel Astra üretimlerine ev sahipliği yapıyordu.

İlginç olan bir durum ise Hyundai ve Kia tarafından gerçekleşiyor. Güney Koreli partner olan markaların Rusya’da 200 bin adetten fazla üretim kapasitesine sahip olan fabrikaları var. Bu fabrikada Hyundai Creta, Solaris ve Kia Rio Sedan modelleri üretiliyor. Habere göre Hyundai crossover ve SUV modellerinin üretimini yapmak için Rusya’da 2. bir fabrika arayışında…

Koreli üretici Rusya’ya yılda 400 bin adetten fazla araç satışı gerçekleştiriyor. Bu rakam ülkenin otomotiv devi olan AvtoVAZ’dan daha fazla anlamına geliyor. AutoNews Europe ve Avrupa İşletmeler Birliği (AEB)’ye göre 2020 yılının ilk yarısı boyunca toplam satışları 145 bini aştı. Ayrıca AEB’nin corona virüsü salgını sebebiyle pazarın yüzde 23 oranında düşeceğini ve toplamda 1.34 milyon araç satışı gerçekleşeceğine yönelik bir tahmini de bulunuyor.