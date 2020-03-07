Hyundai Kona “turbo” geri dönüyor!

Hyundai Assan'ın 2020 model yılı bir diğer SUV yeniliği ise KONA'daki benzinli turbo motor seçeneği. Dizel motorla beraber askıya alınan benzinli seçenek, yeniden ithal edilmeye başlanıyor. Benzinli 177 beygirlik güçlü motoruyla oldukça beğenilen KONA 1.6 T-GDI, aynı zamanda 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanıyla da hem konfor hem de performansı kullanıcısına sunuyor. Mevcut Elite Smart donanım seviyesinin üzerine “Kararan iç dikiz aynası” ve “Ön park sensörü” eklenen bu seçenek de tıpkı dizel kardeşi gibi sadece 4×2 çekiş sistemiyle satın alınabiliyor.

BERKEL; SATIŞLARIMIZIN YARISI SUV OLACAK!

Yeni modelle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Tucson, Hyundai'nin Türkiye'deki en popüler modellerinden birisi ve satışlarımız içinde oldukça önemli bir yere sahip. Müşterilerimizden bu konuda çok fazla talep alıyoruz. Dolayısıyla, N Line ve N Line Plus versiyonları SUV pazarındaki gücümüzü daha da artıracak. Ayrıca, dizel motorunun eklenmesiyle satışlarını iki katına çıkaran KONA modelimizde de benzinli T-GDI motorun satışına tekrar başladık. KONA ve Tucson'la beraber Hyundai'nin SUV satış oranını yüzde 50'ye çıkarmak istiyoruz” dedi.