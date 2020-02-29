Hyundai Kore fabrikası çalışmayı durdurdu!

Güney Kore, Çin’den sonra Corona virüsünden en çok etkilenen ülkeler arasında. Ülkede cuma günü 256 yeni vaka ile karşılaşıldı ve toplamda 2022 kişi bundan etkilendi. Hyundai Çin’de çalışmayı durduran üretim tesisleri yüzünden parça tedariği sıkıntısı yaşamamak için üretimini yavaş bir biçimde sürdürüyordu. Ancak markanın evindeki fabrikada yaşanan sıkıntı işleri iyice karıştırdı.

Hyundai hakkında çıkan bir haberde, “Marka Corona virüsü pozitif olan çalışanı ve bu çalışanın temas ettiği her arkadaşı için bir karantina alanı kurdu” denildi. Marka fabrikayı dezenfekte ettiğini de açıkladı ancak üretime tekrar ne zaman başlayacaklarına dair bir açıklama yapılmadı.

Üretimin durduğu fabrika grubun dünya genelinde toplam 1.4 milyon adetlik araç üretiminin yüzde 30’unu sağlıyor. Markanın bu fabrikada 34 bin çalışanı bulunuyor. Hyundai’nin Seojin Industrial tarafında çalıştırılan fabrikası virüs bulaşmış bir işçinin ölümünden sonra kapatılmış ve 26 Şubat tarihinde tekrar çalışmaya başlamıştı.

(REUTERS)