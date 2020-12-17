Hyundai Türkiye operasyonunu tamamen almak istiyor

Hyundai Türkiye’de yüzde 70 Hyundai Motor Company, yüzde 30 Kibar Holding ortaklığı ile yönetilen bir firma pozisyonunda. Ortaklığın Güney Koreli tarafı, Kibar Holding’in elinde bulunan yüzde 30’luk hisseyi satın almak için Rekabet Kurumu’na başvuru yapmış durumda.

Konu ile ilgili başvuru ise Rekabet Kurumu’nun web sitesinde yer alıyor.

Hyundai markası Türkiye’de A ve B segmenti modelleri olan i10 ve i20 otomobillerini üretiyor. Markanın ayrıca Avrupa otomotiv pazarını hedef alan B-SUV segmentte yeni bir model üretimi için Türkiye’deki tesiste çalışmaları devam ediyor. Hyundai son olarak yeni i20 modelinin üretimi için 110 milyon euroluk yatırım gerçekleştirmişti.