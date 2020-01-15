Hyundai üretimine 15 gün ara veriyor!

Koreli otomobil üreticisi Hyundai, İzmit’te yer alan fabrikasında i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiriyor. Marka bu fabrikada ürettiği otomobillerinin yüzde 90’a yakınını Avrupa pazarına ihraç ediyor. Hatta Hyundai’nin Avrupa’da en çok satan modeli olan Tucson’dan sonra i20 ve i10 modelleri geliyor.

Yeni i10 üretimine başlandığı bilgisini geçtiğimiz hafta basın mensuplarıyla paylaşan marka, B segmentinde yer alan modelini de yenileyeceğini daha önceden duyurmuştu.

Dün Kore basınında çıkan haberlere göre markanın İzmit’teki fabrikası üretimi durdurma kararı aldı. Edindiğimiz bilgiye göre Hyundai, yeni i10 ve i20 modellerinin yeni parçalarının üretim bantlarına eklenmesi ve entegre olması için üretimine planlı olarak 20 Ocak ve 6 Şubat tarihleri arasında ara veriyor.