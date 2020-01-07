Hyundai ve Uber’den ‘uçan taksi’

Şehir içi hava yolculuğunda yaygın bir şekilde kullanılması hedeflenen Uber Hava Taksileri, Hyundai'nin otomotiv endüstrisindeki seri üretim tecrübesinden faydalanacak. Markanın elektrikli araçlar alanındaki teknolojisinden de yararlanacak olan hava taksileri, Uber'in geniş ulaşım ağını kullanarak insanların günlük hayatlarını daha konforlu bir hale getirecek ve aynı zamanda müthiş bir zaman tasarrufu sağlayacak.

Hyundai’nin Uber'le ortaklaşa geliştirdiği bu proje, NASA’dan ilham alınarak tamamen insan merkezli bir yaklaşımla oluşturuldu. Bu ortaklıkta Hyundai, teknolojik hava araçlarını üretecek ve satışa sunacak. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Uber ise hava taşımacılığı ağı üzerinden kendi hava sahası destek hizmetlerini kurarak hızlı bağlantılar ve mobil uygulamalar hazırlayacak. Her iki taraf da bu yeni teknolojiyi desteklemek ve ortak havaalanları kurmak için altyapı konseptleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Hyundai ile Uber’in üretmeyi planladığı araçlardan biri S-A1 Concept olarak adlandırılıyor. Bu araç saatte 290 km/s hızla seyredebilecek. Yerden yaklaşık 300-600 mt aralığında yüksekten hareket edebilecek olan bu araç yüzde 100 elektrikle çalışacak. Aracın menzili ise 100 km olarak belirtiliyor. Ayrıca 5-7 dakika aralığında bu araç şarj edilebilecek. Aracın birden fazla elektrik motor ve uçmasını sağlayan pervanesi olduğu için herhangi bir güvenlik aksaklığında sorun anında çözülebilecek…

(FOTO: Hyundai)