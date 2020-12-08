Hyundai, WRC’de ikinci kez şampiyon oldu

Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) tarafından düzenlenen ve dünyanın en çok izlenen motorsporları organizasyonundan biri olan uluslararası ralli şampiyonasının 48'inci sezonu, COVID-19 pandemisi nedeniyle takvime sonradan eklenen ACI Monza Rallisi ile tamamlandı.

Sezonun son yarışı olan Monza Rallisi'nde podyuma ikinci çıkan Estonyalı pilotu Ott Tanak ve üçüncü çıkan İspanyol pilotu Dani Sordo ile toplam 33 puan daha kazanan Hyundai Shell Mobis Dünya Ralli Takımı böylece şampiyonluğu elde etmiş oldu.



Sadece 7 rallinin gerçekleştirildiği 2020 sezonunda Türkiye Rallisi de izleyicisiz olarak Eylül ayında Marmaris'te gerçekleştirilmişti. Bu yılın son yarışı olan ACI Rally Monza'da karlı zeminde liderliğini ilan eden Hyundai Shell Mobis Dünya Ralli Takımı, böylelikle 2019'un ardından 2020 yılında da Markalar Şampiyonu oldu.

ŞAMPİYON PİLOT OGIER OLDU!

TOYOTA GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı ile ilk sezonunda başarıya ulaşan Ogier, Toyota ile 30 yılda WRC şampiyonluğu kazanan beşinci farklı pilot oldu. Ogier böylece şampiyonluk tacını 2019 kazananı Ott Tänak’tan geri almayı başardı. Böylece Ogier, Toyota'da Pilotlar Şampiyonluğu alan Carlos Sainz (1990 ve 1992), Juha Kankkunen (1993), Didier Auriol (1994) ve Ott Tanak'ın (2019) arasına katıldı.

Ogier, koronavirüs pandemisi sebebiyle daha önce benzeri olmayan bir takvimle gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası'nda son ana kadar takım arkadaşı Elfyn Evans ile Pilotlar Şampiyonluğu mücadelesinde başa baş bir mücadele verdi.

Toyota 2020 Pilotlar Şampiyonası'nı Sebastien Ogier/Ingrassia ile birinci ve Elfyn Evans/Scott Martin ile ikinci sırada tamamladı. Bununla birlikte etkileyici bir sezon ortaya koyan genç pilot Kalle Rovanperä ve co-pilotu Jonne Halttunen, WRC'deki ilk sezonlarında 6 kez ilk beşte finiş görerek şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.