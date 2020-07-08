Hyundai yeni Elantra’ya “N” dopingi!

Hyundai’nin N imzalı yeni basamaklı ızgarası, motor sporlarından ilham alan geniş hava girişli ön tamponu, mat gri arka difüzörü, çift çıkışlı egzoz sistemi ve 18 inçlik jantlarıyla oldukça agresif bir yapıda olan Elantra, normal versiyona göre daha düşük ve daha geniş bir duruş sergiliyor.

Hyundai, performans ve ralli tutkunları sayesinde popüler olan N markasının daha da yaygınlaşması için N Line versiyonlarına diğer modellerinde de yer verecek. Güncel olarak Veloster N, i30 N ve i30 Fastback N’nin yanı sıra belirli pazarlarda birkaç N Line modelini de sunan Hyundai, günlük kullanımda sportif ruhu hissettirmek adına en küçük modelden en büyük SUV'a kadar, hemen hemen tüm modellerinde N imzalı parçalar ve gövde kitlerini kullanacak.