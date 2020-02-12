Hyundai’den Cenevre atağı!

Hyundai, C segmentindeki modeli i30'un tasarımıyla ilgili ipuçlarını dünya lansmanı öncesi paylaştı. Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyeri yapılacak olan Yeni i30'un sportif tamponları ve şık LED farları, daha güçlü ve daha keskin bir görünüm sunuyor.

Hyundai paylaşılan görsellerle bu modelinin sadece N-Line versiyonunu gösteriyor. Aracın daha geniş görünmesini sağlayan geniş hava girişli tamponlar ve yatay V şekilli LED farlar, aracı bir önceki modelden tamamen ayırmış durumda.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN i10 VE i20 MODELLERİ DE CENEVRE’DE OLACAK!

Markanın A ve B segmentinde yer alan, Türkiye’de üretilen ve Avrupa pazarına ihraç edilen iki modeli i10 ve i20’nin en yeni versiyonları da Cenevre’de sergilenecek. Hyundai böylece üç segmentte yer alan en önemli otomobillerini bir anda yenilemiş olmuş olacak.

i10’un neye benzeyeceğine dair tüm detaylar daha öncesinde hem marka tarafından hem de bazı internet siteleri tarafından paylaşılmıştı. Yeni i20’nin detaylarıyla alakalı da Hyundai sadece belirli çizimler paylaştı.