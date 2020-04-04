Hyundai’den evlere servis…

Tüm Türkiye'deki Hyundai Yetkili Servislerinde ağırlık verilen “Kapınızdaki Servis” adlı mevcut uygulamaya göre müşteriler evlerinden çıkmadan araçlarının bakımlarını gerçekleştirebilecek. Servis personeli tarafından kapıdan alınarak periyodik bakımı yapılan Hyundai araçlar, ücretsiz dezenfekte edilerek sahibine güvenli bir şekilde teslim edilecek.

Ayrıca, Nisan ayı boyunca geçerli olacak bu uygulamaya ek olarak, sağlık çalışanları da sahibi oldukları Hyundai marka araçlarının periyodik bakımlarında herhangi bir işçilik ücreti ödemeyecek.