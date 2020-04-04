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Hyundai’den evlere servis…

Corona virüsü (COVID-19) nedeniyle otomotiv sektöründe de sağlık ve can güvenliği açısından bir takım yeni uygulamalar hayata geçirilmeye başladı. Hyundai Assan da bu konuyla alakalı bakım zamanı gelen araca sahip olan müşterilerinin otomobillerini evlerinden alıyor. Ayrıca bakımla birlikte araç dezenfektasyonu da yapılıyor...

Sozcu.com.tr
10:34 -
Haberler Otomotiv
Hyundai’den evlere servis…

Tüm Türkiye'deki Hyundai Yetkili Servislerinde ağırlık verilen “Kapınızdaki Servis” adlı mevcut uygulamaya göre müşteriler evlerinden çıkmadan araçlarının bakımlarını gerçekleştirebilecek. Servis personeli tarafından kapıdan alınarak periyodik bakımı yapılan Hyundai araçlar, ücretsiz dezenfekte edilerek sahibine güvenli bir şekilde teslim edilecek.

Ayrıca, Nisan ayı boyunca geçerli olacak bu uygulamaya ek olarak, sağlık çalışanları da sahibi oldukları Hyundai marka araçlarının periyodik bakımlarında herhangi bir işçilik ücreti ödemeyecek.

Corona Hyundai Nisan ayı Sağlık Türkiye
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