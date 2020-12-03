Hyundai’den yeni modellerine yeni altyapı

Yeni platform, sürüş dinamiklerini ve modülerizasyonu ön planda tutuyor. Dünyanın ilk çoklu şarj (400V / 800V) ve çift yönlü güç dönüştürme işlevini bir arada sunan bu yeni platform, sadece BEV (Battery Electric Vehicle – Tam elektrikli araç) araçlar için özel olarak geliştirildi. Mevcut içten yanmalı motorlu araçların platformlarına kıyasla daha fazla avantaj sunan E-GMP, sürüş performansı, güvenlik donanımları, esnek batarya yerleşimi, daha fazla yaşam ve bagaj alanı gibi özelliklere sahip.

Hyundai Motor Group Başkanı ve Ar-Ge Bölümü Başkanı Albert Biermann, basın toplantısında yaptığı konuşmadında; “Bugün önden çekişli Hyundai ve grubumuzdaki diğer markaların BEV modelleri, zaten kendi segmentlerinde en verimli otomobiller arasında yer alıyor. Arkadan itişli E-GMP ile teknolojik liderliğimizi, müşterilerimizin mükemmel sürüş dinamikleri ve olağanüstü verimlilik beklentilerine göre genişletmiş oluyoruz” dedi.

Sürüş, güvenlik, maksimum oturma ve yükleme alanı için özel olarak tasarlanan E-GMP, ayrıca yüksek hızlarda etkili olan gelişmiş bir viraj performansı ve sürüş stabilitesi de sunabiliyor. Ön ve arka arasındaki optimum ağırlık dağılımı, alt seviyede konumlandırılmış pil ve düşük ağırlık merkezi sayesinde üstün bir sürüş vaad eden bu platform, böylelikle önceki BEV araçlara göre çok daha keyifli ve etkileyici bir tarza sahip.

Ayrıca mühendisler, aracın önünde bulunan bağlantı noktalarını ve yapısını da güçlendirerek, elektrik sistemine ve aküye olası çarpma kuvvetini de en aza indirgemiş oluyor. A sütununun özel yapısı da yolcu bölmesinin takla esnasında veya önden şiddetli çarpışmalarda deforme olmasını önlüyor.

Ön ve arka akslar arasına monte edilen pil ise Hyundai’nin şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü sistem olacak. Bu pil teknolojisinde yeni ve ayrı bir soğutma bloğu bulunuyor. Mevcut EV pil teknolojisine göre yaklaşık yüzde 10 oranında daha hafif olan piller zemine daha yakın bir pozisyonda konumlandırılıyor.

Mevcut elektrikli araçların çoğu 400V hızlı şarj altyapısı ile üretiliyor. Ancak, 350kW’a kadar 800V şarj altyapısının geliştirilmesiyle daha da hızlı şarjı mümkün. Bu doğrultuda Hyundai, geçtiğimiz ay stratejik bir ortak ve hissedar olarak Avrupa’nın önde gelen yüksek güçlü şarj ağı IONITY’ye yatırım yapmıştı. IONITY, Avrupa ülkelerindeki otoyollarda 350 kW’a kadar şarj kapasitesi kullanarak 308 adet yüksek güçlü şarj (HPC) istasyonuyla hizmet veriyor. IONITY, bu sayıyı 2022 yılına kadar 400HPC istasyonuna çıkarmayı planlıyor.

Hyundai de bu avantajı kullanarak, tam şarjlı bir batarya ile maksimum 500 km’nin üzerinde bir menzil sunmayı planlıyor. Araçlar 18 dakikada yüzde 80’e kadar yüksek hızda şarj edilebilirken aynı zamanda beş dakikada da sadece 100 km’ye kadar sürüş menzili için şarj imkanı mümkün olacak.

E-GMP, Hyundai Motor Group’un piyasaya çıkış tarihleri kesinleştirilmiş 11 BEV araç dahil olmak üzere toplam 23 BEV modelinde kullanılacak. Bu yolda 2025 yılına kadar dünya çapında 1 milyondan fazla elektrikli araç satmayı hedefleyen Hyundai, BEV vizyonunun bir parçası olarak “IONIQ” markasını geçtiğimiz Ağustos ayında açıklamıştı. Bu yeni marka altında, üç özel model hazırlayan Hyundai, önümüzdeki yıl tanıtacağı IONIQ 5 ve IONIQ 6 haricinde 2024’e kadar da IONIQ 7’yi gün yüzüne çıkaracak.