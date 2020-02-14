Hyundai’nin yeni elektrikli konsepti Cenevre’de tanıtılacak!

Hyundai Motor Company, yeni elektrikli konsepti Prophecy'i Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın “Duygusal Sportiflik” mottosuyla yola çıktığı yeni tasarım felsefesinin bir başka yansıması olan Prophecy, aynı zamanda aerodinamizm açısından da yenilikler sunuyor.

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Kelime olarak “Kehanet” anlamına gelen Prophecy, Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee tarafından “Trendleri takip etmez” diye tanımanıyor. Ürün yelpazesini genişletmeyi amaçlayan Hyundai, elektrikli otomobillere olan yenilikçi yaklaşımını da devam ettiriyor.