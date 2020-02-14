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Hyundai’nin yeni elektrikli konsepti Cenevre’de tanıtılacak!

İzmit'te üretilecek olan yeni i10 ve i20'den sonra yeni i30 modelini de Cenevre'de tanıtacağını açıklayan marka, şimdi de yeni elektrikli konsepti olan Prophecy'i ortaya çıkarttı.

Sozcu.com.tr
10:02 -
Haberler Otomotiv
Hyundai’nin yeni elektrikli konsepti Cenevre’de tanıtılacak!

Hyundai Motor Company, yeni elektrikli konsepti Prophecy'i Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın “Duygusal Sportiflik” mottosuyla yola çıktığı yeni tasarım felsefesinin bir başka yansıması olan Prophecy, aynı zamanda aerodinamizm açısından da yenilikler sunuyor.

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Kelime olarak “Kehanet” anlamına gelen Prophecy, Hyundai Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee tarafından “Trendleri takip etmez” diye tanımanıyor. Ürün yelpazesini genişletmeyi amaçlayan Hyundai, elektrikli otomobillere olan yenilikçi yaklaşımını da devam ettiriyor.

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