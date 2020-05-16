Hyundai’nin yeni hızlıları

Hyundai, merakla beklenen yeni geliştirilmiş Veloster N'i geçtiğimiz günlerde tanıtmış ve özellikle genç kullanıcıların yoğun ilgisini çekmişti. Güney Koreli marka şimdi de Veloster'ın tamamen elektrikli bir yarış versiyonunu geliştirdi. Veloster ETCR adı verilen konsept araç, yakın bir gelecekte pistlerdeki yerini alacak.

Yeni Veloster N, güçlü ve performanslı turbo motorundan çok, sekiz ileri ıslak tip çift kavramalı şanzımanı (N DCT) ile dikkat çekiyor. Otomobil, bu şanzımanın da katkısıyla gücünü ön tekerleklere aktararak 5,6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabiliyor.

Yeni teknoloji ürünü N DCT şanzıman, sürüş konforu, yakıt verimliliği ve en önemlisi sürüş keyfi sağlaması için elektronik aktüatörlerle geliştirilmiş. Islak tip N DCT, kuru çift kavramalı şanzımanın aksine yüksek tork bandında yağlama ve soğutma performansını artırmak için yağ kullanıyor. Ayrıca, şanzımanın yeni bir özelliği olan N Grin Shift (NGS) tork artırıcı ise turbonun aşırı basıncına izin vererek torku 353 Nm’den 377 Nm’ye kadar yüzde 7 artırıyor. Kısacası, 20 saniye boyunca şanzımanın tepkisini en üst düzeye çıkarıyor ve sürüş esnasında daha keskin ve etkili bir performans sunmuş oluyor.

MARKANIN İLK ELEKTRİKLİ YARIŞ OTOMOBİLİ

Hyundai, Veloster N temelli tamamen elektrikli bir yarış otomobili üretti. Veloster ETCR adı verilen araç, markanın i30 N TCR yarış otomobili ilham alınarak geliştirilirken aynı zamanda markanın elektrikli motor teknolojisine de destek oluyor.

Arkadan itişli olarak geliştirilen elektrikli yarış otomobili, Williams AdvancedEngineering imzalı 798 voltluk bir bataryaya sahip. Ortaya yerleştirilen elektrikli motor araca maksimum olarak 680 beygir (500 kw-peak power) güç sağlıyor. Otomobilin sürekli beygir gücü ise ve 408 beygir (300 kw).