İç pazar ithalatın etkisiyle büyüdü, pandemi ihracatı vurdu

TÜRKİYE'de 7 ay sonunda iç pazarda ötelenen talebe bağlı ağır ticari araçlar dahil toplam otomotiv pazarı yüzde 60 büyüyerek 351 bin adetlik satışı aşsa da, üretim ve ihracat cephesinde aynı şeyi söylemek mümkün değil. Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) Ocak-Temmuz dönemine raporuna göre 7 ay sonunda toplam otomotiv üretimi yüzde 26.72 gerilerken, ihracat ise adet olarak yüzde 36.12, tutar olarak ise yüzde 28.79 düştü.

AVRUPA'DA KAYIPLAR ARTTI

Yani iç pazarda yaşanan canlılık, otomotiv sanayi üretimi ve ihracatına yansımadı. Bunda da kuşkusuz pandeminin etkisiyle en büyük ihraç pazarı olan Avrupa'daki kayıplar etkili oldu. Temmuz ayında iç pazarda yaşanan yüzde 384'lük artışa rağmen, üretim cephesinde yüzde 11.84'lük kalıp oluştu. Bunda da hem ihracatın yüzde 33.29 düşmesi hem de iç pazarda büyümede ithalatın payının yüksek olması etkili oldu. Yani Temmuzda iç Pazar yüzde 384 büyürken, ithalattaki büyüme ise yüzde 390'a ulaştı.

AĞUSTOSTA KAYIP BÜYÜR

7 ay sonunda pandeminin etkisiyle en büyük kayıp ihracat cephesinde yaşanırken, dolar bazında Türk otomotiv sanayinin ihracatı 13.2 milyar dolara geriledi. Geçen sene ilk 7 ayda 18.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmişti. Ağustos ayında Türkiye'de Hyundai hariç tüm fabrikaların bakım ve tatil arası vermesiyle üretim ve ihracat adetlerinin daha fazla düşeceği ortada.

İlk 7 ay sonunda otomotivin karnesi

• Otomobil üretimi %-23,98

• Toplam üretim %-26,72

• Otomobil ihracatı %-32,26

• Toplam ihracat %-36,1

• Otomobil İthalatı %71,53

• Toplam ithalat %65,28

• Toplam iç pazar %60,2