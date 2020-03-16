İhracat yüzde 4 azaldı, üretim yüzde 4 arttı!

Geçtiğimiz yılın Ocak-Şubat dönemini 40 bin 416 adet ile kapatan Türkiye otomotiv pazarı, 2020 yılının ilk iki ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artış kaydetti ve 77 bin 95 adet oldu. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 98 arttı ve 59 bin 743 adet olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 29 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 34 oranlarında düşüş gösterirken otomobil pazarı yüzde 9 artış gösterdi.

Ocak-Şubat döneminde 5 milyar Dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye otomotiv sanayiinin, otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 2,1 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv sanayii, bu dönemde toplam Türkiye ihracatından aldığı yüzde 16,7'lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında Ocak-Şubat aylarında otomobil pazarında ithal araç payı yüzde 61 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 46 oldu.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ 2017’YE GÖRE YÜZDE -30!

Ticari araç grubunda üretim yılın ilk iki ayında azalma eğilimini sürdürdü. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde ticari araç üretimi yüzde 4, ağır ticari araç grubunda yüzde 16, hafif ticari araç grubunda yüzde 3 oranında azaldı. Toplam ticari araç ihracatı yüzde 19 oranında daralırken, iç pazarda yüzde 70 oranında artış görüldü. Bu dönemde, hafif ticari araç pazarı yüzde 62 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 131 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise yılın ilk iki ayında ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde -30 gerisinde kaldı.

İHRACAT YÜZDE 4 AZALDI AMA GELİRİ ARTTI!

İhracat yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı ve 192 bin 577 adet olarak kayda geçti. Otomobil ihracatı aynı dönemde yüzde 5 oranında artarak 134 bin 282 adet olarak gerçekleşirken, ticari araç ihracatı yüzde 19 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 2 bin 649 oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre toplam otomotiv sanayi ihracatı, Ocak-Şubat döneminde yüzde 16,7'lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 2 artarken, euro bazında yüzde 5 arttı. Türkiye otomotiv sanayii, bu dönemde 5 milyar dolar seviyesinde otomotiv ihracatı gerçekleştirirken; otomobil ihracatı yüzde 20 artarak 2,1 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 24 artarak 1,9 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.