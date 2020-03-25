İki FCA çalışanı Corona virüsü yüzünden hayatını kaybetti!

Fiat Chrsyler Automobiles’ın hayatını kaybeden çalışanlarından biri Michigan, Sterling Heights’te bulunan RAM fabrikasında olduğu, diğer çalışanın ise Kokomo fabrikasında olduğu biliniyor. Ancak işçilerin ne zaman hayatlarını kaybettikleri belli değil.

Sendika sözcüsü habere konu olan iki işçiden ve bu çalışanlara yapılan Corona virüsü testinden haberdar olmadığını açıkladı. Bu konuyla alakalı FCA sözcüsü ise şirket gizliliği sebebiyle bu durumu kimseyle paylaşmadıklarını açıkladı.

UAW Sendikası Başkanı Rory Gamble ise yaptığı açıklamada, “Bu durum UAW ailesi için çok kötü bir trajedi. Birçok arkadaşımız ve ailesi yaşanan bu salgın durumundan korkuyor. UAW bu virüsün yayılmasını engellemek için elinde gelen her şeyi en iyi şekilde yapıyor.” dedi.

FCA, Kuzey Amerika’da yer alan fabrikasındaki üretime geçen hafta, mart ayının sonuna kadar ara verdiğini duyurmuştu. Bundan kısa süre öncesine ise Sterling Heights fabrikasında Corona virüs pozitif olan bir çalışanın olduğu duyurulmuştu. Kokomo Transmission fabrikasının raporuna göre bu tesisteki Corona virüsü olan işçinin varlığı 12 Mart tarihinde rapor edilmiş.