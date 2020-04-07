İki yeni yerli için erteleme yok!

2020 yılında global pazarın yüzde 25’ini oluşturan yeni modellerin tanıtımları, üretimleri ve satışları olacaktı. Ancak Covid-19 salgını sebebiyle bu operasyonlardan çoğu ertelenmiş durumda. 2020 yılının içerisinde tüm dünyada toplam olarak 490 yeni model tanıtımı olması bekleniyordu.



Bu yeni tanıtılacak otomobiller arasında Fiat Egea ve Hyundai i20 de var. Bu iki modelin bizim için önemli olmasındaki sebep ise Türkiye’de üretiliyor olmaları. Hyundai i20 modelinin yanında, i10 modelini de Türkiye’deki fabrikasında üretiyor ve yeni otomobilin satışına başlandı. Ancak i20 modelinin detaylarının servis edilmesinden sonra Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına alması işleri zorlaştırdı.

Hyundai Assan Gelen Müdürü Murat Berkel konuyla alakalı, “Pandemi nedeniyle şu an için bir erteleme ön görmüyoruz. Ağustos ayında üretip, eylülde satmayı planlıyoruz.” dedi.

Tofaş tarafından Türkiye’de üretilip tüm dünyaya ihraç edilen Egea, geçtiğimiz yıl 250 milyon euro fabrika yatırımıyla makyajlı versiyonunun üretimi için ilk adımı attı. Bu yenilenme operasyonunun Egea’ya bir de Crossover kardeş katkısı olacağı konuşulan konular arasında. Covid-19 salgını yüzünden firma, yeni modelin üretimiyle alakalı bir aksaklık ön görmediğini de belirtiyor. Fiat Türkiye Marka Direktörü Altan Aytaç, sene başında makyajlı Egea’nın 2020 yılının son aylarında, 2021 yılının başında göstereceklerini belirtmişti.