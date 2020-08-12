İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ‘0′ araç üretimi neredeyse durdu. Normalleşme adımlarından sonra tekrardan başlayan ‘0′ araç üretiminde ise bu sefer de vatandaşlar aylarca araç kuyruğunda bekliyor. Sıfır aracı en erken 2 ayda teslim alabileceğini öğrenen vatandaşlar, mecburen ikinci el araçlara yöneliyor.

İkinci el araca artan rağbet ise fiyatları neredeyse 3’e katladı. Bazı model araçların ise aynı modelin ‘0′ kilometresinden daha yüksek bir ücrete satılması şaşırttı.

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu ikinci el araçların yükselen fiyatları hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

“İkinci elde kredi kullanımı yüzde 20”

Kredi faizlerinde ki yükselişlerin ikinci el araç alım-satımını etkilemeyeceğini belirten Güveloğlu, “Bu yükselişte çok kayda değer bir yükseliş yok. Bizim ikinci el araç satımında kredili satış oranımız yüzde 20. Yüzde 80’i nakit satılıyor. Enteresan bir durum var. Kredi faizleri düştüğü halde insanların parası var ve nakit alıyor. Hiç etkileyeceğini zannetmiyorum” diye konuştu.

“Her 5-10 günde arabaların fiyatları değişiyor”

Coronavirüsün ikinci dalganın yaşanmasının ikinci el araç fiyatlarını daha da yükselteceğini vurgulayan Mehmed Güveloğlu, “Eğer 2. dalga olursa bu araç fiyatları ciddi anlamda yükselmeye devam edecek. Şu an ikinci el araç piyasası çok iyi durumda. Galericiler dahi ikinci el arabalarını satmak istemiyor. Sattığı zaman çünkü yerine alamıyor. 10 gün bir otomobil elinde durduğundan sonra tekrardan fiyat yükseltiyor. Her 5-10 günde arabaların fiyatları değişiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güveloğlu, ikinci el araç satmak için yetki belgesi zorunluluğu getirilmesinin de galericilere avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi. (İHA)

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIYOR?

Yetki belgesi almak için Esnaf ve sanatkârlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün; on sekiz yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması, konkordato ilan etmemiş olması gibi şartlar aranıyor. (Bunların daha fazlasını Resmi Gazete yayınlanmış olandan bulabilirsiniz)

Tüm bunlara ek olarak alacağınız yeterlilik belgesi sadece sizin araç alım satımı yapmanızı sağlıyor. Yani siz ticari işletme sahibisiniz ve yanınızda çalışanınız var ve o kişinin yeterlilik belgesi yok. Ne yazık ki çalışanınız araç alım satımı yapamıyor. Noter satışlarında sizi temsil edemiyor ama onların alacağı belge yetki belgesinden daha farklı.