İkinci el aracınızı kapınızdan alacaklar

VavaCars 2. el otomobil pazarı için yeni alternatiflerin sunulduğu ilk platformlardan biri. Şirket şimdi de “Adresinizde VavaCars” sloganıyla, sağlık gündemi ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle zorlaşan araç satma işlemini, müşterilerin ayağına kadar getiriyor.

Süreç müşterinin VavaCars'ın web sitesinden ön fiyat almasıyla başlıyor. Ardından sitede randevu oluşturma bölümüne gelindiğinde ‘Adresinizde VavaCars' opsiyonu tıklanıyor ve 9:00-18:30 saatleri arasında 1,5 saatlik aralıklarla açılmış zaman dilimlerinden biri seçilerek randevuyu oluşturuluyor. Randevu teyidi için müşteri en geç 1 saat içinde aranıyor. Ardından bir satın alma yetkilisi ile TÜV SÜD D-Expert uzmanından oluşan VavaCars ekibi gerekli teknolojik malzemeleri ile müşterinin verdiği adrese gidiyor, yaklaşık 30-45 dakikalık bir değerlendirmenin ardından kendisine fiyat teklifi sunuluyor.