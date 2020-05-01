İkinci el fiyatları nisanda da arttı!

İkinciyeni’nin kendi platformu üzerinden oluşturduğu fiyat analizine göre mart ayının ikinci yarısından itibaren ortaya çıkan ve şiddeti nisan ayının sonuna kadar artarak devam eden Covid-19 salgınının mart ayının yarısından itibaren fiyatlara artış etkisi bulunmuş.

Nisan ayındaki fiyat artışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Garenta ve ikinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Ocak ve şubat aylarında ikinci el araç pazarındaki fiyat artışı sürmüştü. Hatta mart ayının ilk 10 gününde de yüzde 3 oranında fiyatların arttığını gördük. Mart'ın son 20 gününde ikinci el araç fiyatları yüzde 8 düştü. Nisan ayının ilk haftasında da fiyatların yüzde 1-2 seviyesinde düşmesiyle toplamda yüzde 10 seviyelerinde bir düşüş yaşandı. Nisan'ın son 20 günlük döneminde ise fiyatların yeniden artış gösterdiğini ve ay genelinde toplamda yüzde 1.75 arttığını gördük” dedi.

İkinci el fiyatlarındaki artışı beklediklerini belirten Ayyıldız, “Daha önce yaptığımız değerlendirmelerde de fiyatlardaki düşme eğiliminin uzun sürmeyeceğini ve kısa süre içerisinde yeniden artış göstereceğini kaydetmiştik. İkinci el araç artık bir yatırım enstrümanı olarak görülüyor ve sıfır araç fiyatlarının artmasıyla birlikte stok sorunun da yaşanması talebin ikinci el araçlara yönlenmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

İLK 3 AYDA 2 MİLYON 143 BİN ADET İKİNCİ EL ARAÇ SATILDI!

Öte yandan TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2020'nin ilk üç ayında 2 milyon 143 bin 426 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Satılan araçların 1 milyon 519 bin 158'i ocak ve şubat aylarında satılırken, Covid-19 salgının etkisini göstermeye başladığı mart ayında ise 624 bin 258 adet ikinci el araç satıldığı gözlendi.