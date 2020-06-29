İkinci el otomobilde kayıp yüzde 26 oldu!

Son dönemde en çok tartışılan konuların başında ikinci el pazarı ve fiyatları geliyor. Pandemi nedeniyle sıfır araç bulunurluğunun düşmesiyle birlikte ikinci ele yönelik talep artışının fiyatları yükseltmesi, sektörün en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Ancak pandemi süreci her şeyi olduğu gibi ikinci el pazarını da derinden etkiledi. EBS Danışmanlık'ın raporuna göre nisan ayından sonra mayıs ayında da ikinci el pazarında gerileme yaşandı.

MAYISTA DA DARALDI

Pandeminin etkili olduğu nisan ayında sıfır araç satışları sadece yüzde 14 daralırken, 2.el araç satışları ise yüzde 50 ile beklentilerin üzerinde düşmüştü.

Nisan ayında 231 bin adedi otomobil olmak üzere 297 bin ikinci el araç satılırken, bu sonuç Ocak 2014'ten beri en düşük pazarı işaret ediyordu. Mayıs ayına gelindiğinde ise toplam otomotiv pazarı (sıfır araç) sadece yüzde 2.4 daralırken, ikinci el pazarının ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 25 düştüğü resmi rakamlarla ortaya çıktı.

Mayısta 2.el otomobil satışları yüzde 26,36 düşerek 381 bin 708 adede gerilerken, 2.el hafif ticari araç satışları ise yüzde 20,47 düşerek 99 bin 631 adede geriledi.

5 AYDA %8 BÜYÜDÜ

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise 2.el pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8,23 büyüyerek 2 milyon 968 bin 972 adede yükseldi.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, ilk 5 aylık sonuçlarda aslında tamamen Ocak-Şubat aylarında yaşanan yüzde 70 oranındaki büyümenin etkisi olduğunu belirterek, “Bu arada 2019 yılının ilk 5 aylık döneminde sıfır araç pazarında hem hurda teşviki hem de ÖTV ve KDV destekleri olduğunu da unutmamak gerekiyor. 2019 yılının ilk 4 ayında pazar sürekli aşağı yönlü gitmişti. İşte şu an bu pazara göre yüzde 8 büyüme var” dedi.

HAZİRANDA BÜYÜR

Erol Şahin, ama 2.ele yönelik düşük faizli kredi kampanyasının başladığı haziran ayı ile birlikte pazarda hareketlenmenin artığını da söyleyerek, “Haziran ayında geçen seneye göre ciddi bir büyüme bekliyoruz. Bunun sebebi sadece kredi kampanyası

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