İkincil el otomobilde ikinci dalga

Otomobil fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılı başında ortaya çıkan pandemiyle birlikte duran otomobil üretimi, değişen döviz kurları, toplu taşımadaki bulaş riski ve artan mobilite ihtiyacı, hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarını artırdı. ÖTV düzenlemesi ve son günlerde yaşanan hızlı kur artışı da sektörü doğrudan etkiledi.

Tüketici fiyatların düşmesini beklerken, diğer tarafta corona virüsü vakalarında olduğu gibi fiyatlarda da “2. dalga” yaşanabileceği konuşulmaya başlandı.

SÖZCÜ, pandemide 9'uncu ay tamamlanırken otomotiv sektörünün durumunu, 2. el otomobil piyasasındaki kurumsal firmaların yöneticileriyle konuştu.

FİYATLAR YÜZDE 50-60 CİVARINDA ARTTI

Pandeminin başından bu yana fiyatların yüzde 50-60 civarında yükseldiğini belirten 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, “İster yeni ister ikinci el bir otomobile sahip olmak isteyenler şu anki fiyatlardan daha aşağıda bir rakamı bulamayacaklar. Bu yüzden alımları ertelemesinler” dedi.

2. el fiyatlarının otomobil üretiminin normal seviyelere gelmesiyle birlikte dengeleneceğini kaydeden Ülgür, “Özellikle sıfır araç satışlarında talebe tam anlamıyla cevap verilememesi, talebi ikinci ele yöneltiyor. Bu durum kur artışları ve ÖTV güncellemeleriyle birlikte fiyatların yüksek seyretmesine yol açıyor. Kurlardaki dalgalanma ve sıfır araçta talebin karşılanamaması devam ettikçe ikinci elde fiyatlar 2021 yılında da artmaya devam edecektir” diye konuştu.

“OTOMOBİL ALACAKLAR GECİKMEMELİ”

Haziran ayında normalleşmenin başlaması, düşük faizli kredi ve yaz aylarında araç ihtiyacının artmasıyla talebin yükseldiğini ve fiyatların arttığını hatırlatan Otoshops Genel Melih Mutlu, “ÖTV düzenlemesi ve sonrasındaki yaşanan kur artışı fiyatların tekrar artmasına sebep oldu. Önümüzdeki dönemde artışların devam edeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle tüketicilerin alımlarını geciktirmemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Mutlu şöyle devam etti: “Otomobilini değiştirmek isteyenler bu durumdan fazla etkilenmiyor çünkü araçlarının değeri de arttı. Ancak ilk defa otomobil alacaklar sıfır araç tarafında artışlar karşısında bir alt segment, bir alt donanım ya da aksesuar seçeneğine yöneldiğini söyleyebiliriz. İkinci elde de talep benzer şekilde daha uygun araçlara kaymaya başladı. İlk defa bütçeleri yetmediği için ikinci el araç almayı planlayan müşterilerimizde var.”

“OTOMOBİL BİR YATIRIM ARACI OLDU”

Kur artışlarının fiyat artışını hızlandırdığını belirten Otomerkezi CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Fiyatlar zaten hali hazırda artmaya devam ediyor ve artış henüz durmuş değil. Bu sebeple artış durmadan ikinci bir dalgadan bahsetmek için erken” dedi.

Yıl sonuna kadar yeni otomobillerde bir kampanya olmayacağını belirten Karakaş, “Kullanılmış otomobil fiyatları anbean değişiyor. Dolayısıyla bugün bir araç satın almayı düşünen ve cebinde de nakit parası olan bir vatandaş için otomobil zaten yatırım aracı oldu. Böyle bir pazarda da beklemek kazandırmaz. Dünya genelinde pandeminin devam etmesi ve döviz kurunun seyri, fiyatlarda artışın süreceğini bizlere işaret ediyor” şeklinde konuştu.

“YIL SONUNA KADAR YENİLEME DÖNEMİ”

Karakaş şöyle devam etti: “Otomobil sahibi vatandaş için şu an mümkün olduğunca maksimum fiyatlı aracı almak daha mantıklı. 20 bin TL’lik araç, 30 bin TL’ye çıkarken, 120 bin TL’lik aracın fiyatı 160 bin TL'ye çıkabiliyor. 160 bin TL’lik araç 300 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Aracınızın değeri ne kadar yüksekse o kadar fazla kazanmış oluyorsunuz. Bu dönemde fırsatınız varsa yenilemek daha mantıklı. Kullandığınız aracın fiyat artışı da muhakkak devam eder. Fakat yarın değiştirmeye kalktığınızda kendi aracınızla beğendiğiniz araç arasındaki makas açılabilir ve aracınızı yenileme şansınız kalmayabilir. Bu sebeple bu dönemin yıl sonuna kadar yenilenme dönemi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 2021’de bizi neyin beklediğini bilmiyoruz.”