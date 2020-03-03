İlk 2 ayda SUV pazarında lider değişti!

Türkiye'de SUV satışlarının payı hızla artmaya devam ediyor. Bu yılın ilk 2 ayında SUV kasa tipi araçların payı yüzde 30'a ulaşmış. Zirvedeki ‘Sedan'ın payı yüzde 47'e inerken, 3.sıradaki ‘Hatchback'ın payı ise yüzde 20'nin altına gerilemiş. SUV kasa tipinde ilk iki ayın lideri açık ara Duster olmuş. Geçen senenin lideri 3008 ikinci sırada, eski lider Qashqai ise 7. sıraya kadar gerilemiş.

En çok tercih edilen 10 SUV modeli incelendiğinde Volkswagen’den 2 modelin listede yer aldığı gözüküyor. Alman markanın B-SUV modeli olan T-Roc, Tiguan’dan adet bazından daha fazla satarak ilk 5’teki yerini almış durumda.

Genel olarak tercih edilen SUV modellerinin kompakt sınıfa ait olduğunu da söylemekte fayda var. Yeni B-SUV modellerin pazara giriş yapmasıyla çeşitlilik artacak ve tercih sıralaması değişecektir.

İLGİLİ HABER Şubat ayı otomotiv karnesi belli oldu!

İşte Türkiye’de en çok tercih edilen SUV modelleri ve satış adetleri

TOYOTA C-HR OCAK: 156 ŞUBAT : 402 TOPLAM : 558

VOLKSWAGEN TIGUAN OCAK :369 ŞUBAT : 313 TOPLAM : 682

KIA SPORTAGE OCAK : 120 ŞUBAT : 624 TOPLAM : 744





NISSAN QASHQAI OCAK : 601 ŞUBAT : 206 TOPLAM : 807

SKODA KAROQ OCAK : 383 ŞUBAT : 718 TOPLAM : 1101

VOLKSWAGEN T-ROC OCAK : 539 ŞUBAT : 568 TOPLAM : 1107

CITROEN C5 AIRCROSS OCAK : 301 ŞUBAT : 1046 TOPLAM : 1347

HYUNDAI TUCSON OCAK : 646 ŞUBAT : 950 TOPLAM : 1596

PEUGEOT 3008 OCAK : 493 ŞUBAT : 1218 TOPLAM : 1711

DACIA DUSTER OCAK : 934 ŞUBAT : 1182 TOPLAM : 2116