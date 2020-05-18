İlk 4 ayda her sıfır otomobile karşı 13 2.el satıldı

Sıfır otomobile karşı en çok 2.el satılan bölge Akdeniz olurken, en az 2.el satılan bölge ise Marmara. Türkiye'de 4 ay sonunda sıfır otomobillerin yüzde 53'nünü satıldığı Marmara Bölgesi'nde 2.el otomobillerin ise yüzde 33'ü satıldı. Yani bu dönemde Marmara'da sıfırın payı artarken, ikinci elin payı geriledi. Bu da her satılan sıfır otomobile karşı sadece 8 adet 2.el otomobilin satışının yapılmasını sağladı. Halbuki Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde bu oran 20 adetlere kadar çıkıyor.

Bölgelerden bahsetmişken oranın zirve yaptığı iller ile bazı önemli merkezlerin durumuna bakmak lazım. Bu bağlamda İç Anadolu ağırlıklı illerde oran her sıfır otomobil için 50 adede dayanırken, en düşük oranın Şırnak, Tunceli, Hakkari ve Bingöl illerinde olması da dikkat çekiyor. Her sıfır otomobile karşı sadece 2.5 ikinci elin satıldığı Şırnak listeye sığarken Tunceli'de 2.8, Hakkari 3.3 ve Bingöl ise 5.6 oranında.