İlk 6 ayda 1 milyon adetlik satış

Groupe PSA, tamamen elektrikli Citroën Ami ile başlayarak tamamen elektrikli ulaşım çözümlerini şu ana kadar pazara 13 yeni elektrikli model sundu. Satışa sunulan her yeni model tamamen elektrikli veya şarj edilebilir bir hibrit versiyona sahip olacak ve grup ilk gününden itibaren Avrupa 2020 CO2 hedeflerine bağlı kalmaya devam ediyor.

Bu küresel strateji, grubun 2025 yılından itibaren ürün gamının yüzde 50’si 2021 sonuna kadar elektriklenecek.

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Avrupa pazarında 2020’nin ilk yarısında özellikle de grubun güçlü olduğu Güney Avrupa’da, pazar karması yüzde 39 azalırken, grubun satışları haziran ayında güçlü bir şekilde toparlandı. Satışlar ikiye katlanırken Mayıs ayına göre teslimatlar yüzde 71 arttı. Opel/Vauxhall ürün gamının CO2 emisyonlarını iyileştiren geleceğe hazır modellere geçişi grubun performansına olumlu etki etti.

Peugeot, azalan bir pazarda fiyatlarını, sınıf atlama stratejisini ve elektrifikasyon stratejisini korurken, sipariş portföyünü yüzde 42 artırıyor. İspanya ve Portekiz’de ilk sırada olan Peugeot, Fransa (+0,2 puan), İtalya (+0,3 puan) ve Avusturya’da (+0,2 puan) olmak üzere pazar payını artırıyor. Peugeot, elektrikli binek ve hafif ticari araçlardan oluşan yeni ürün gamıyla hızlı bir başlangıç yaptı.

Citroën, 2020 yılında tamamen elektrikli ulaşım aracı Ami dışında SUV C5 Aircross Hybrid, ë-Jumpy, ë-SpaceTourer ve tamamen elektrikli yeni ë-C4 gibi modellerle elektrikliye geçiş hamlesini başlattı. Citroën; İtalya (+0,2 puan), İspanya (+0,2 puan) ve Almanya (+0,1 puan) olmak üzere büyük pazarlardaki payını artırdı. Marka çevrimiçi satışlar ve yeni C3 dahil yeni ürün tanıtımlarıyla hamlesine devam ediyor.

DS Automobiles performansı özellikle yeni elektrikli modeller (satışların yüzde 33’ü) tarafından desteklendi. Marka en düşük CO 2 emisyonuna sahip premium çok enerjili markalar arasında lider konumunda bulunuyor. DS Automobiles pazar payı Avrupa’da 0,4 puan arttı ve DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK’in büyük beğeni topladığı öncelikli pazarı Fransa’da (yüzde 11,5) rekor bir pazar payına ulaştı.

Opel/Vauxhall, ürün gamını geleceğe yönelik modeller ve motorlara yeniden şekillendirdi. Ürün gamındaki bazı yüksek emisyonlu modelleri programdan çıkarması satışlara olumlu yansırken CO2 emisyonlarında düşüş sağladı. Öte yandan her ikisi de elektrikli versiyona sahip Grandland X ve yeni Corsa gibi yeni modellerin satışları zorlu geçen 2020’nin ilk yarısında olumlu gelişme gösterdi. Aynısı hafif ticari araç satışları için de geçerli.