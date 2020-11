İlk elektrikli pick up’ın lastiğini Pirelli üretecek

“Pirelli Mükemmel Uyum” stratejisi kapsamında araçların niteliklerini iyileştirmek için Scorpion Verde All Season, Scorpion Zero All Season ve Scorpion All Terrain (Pirelli'nin SUV ve pick-up araçlara özel serisi) lastiklerinin özel versiyonlarını geliştirdi. Bu doğrultuda, Pirelli'nin Rivian için geliştirdiği tüm lastiklerin yanağında RIV ve Elect işareti bulunuyor.

Pirelli'nin elektrikli araçlara yönelik lastikleri “Elect” işaretini taşıyor. Lastikler, elektrikli araçların güvenliği, performansı ve menzil optimizasyonu açısından çok önemli bir rol oynuyor.

“Elect” işaretli Pirelli lastikleri; düşük dönme direnci, gürültünün azaltılması, iyileştirilmiş (yol tutuşu) tutuş gibi kendine has özel özellikleri de elektrikli araçlara veriyor.

Pirelli ile Rivian'ın iki yıla yakın süren ortaklaşa ürün geliştirme çalışmalarının sonucunda 20, 21 ve 22 inç ebatlı üç özel lastik ortaya çıktı. Bunlar arasından Scorpion Verde All Season 21 inç lastikler dünyada benzersiz ölçüsüyle öne çıkarken Pirelli tarafından Rivian'a özel olarak 275 55R21 ölçüsüyle sektöre sunuluyor.