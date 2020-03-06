İlk ertelenmesi istenen uluslararası fuarımız

Dünya genelinde 15 ülkede 17 adet olarak gerçekleşen Automechanika Fuarı Nisan ayında Türkiye’de de gerçekleştiriliyor. Geçen yıl 1397 katılımcıyla düzenlenen fuarı 40 binin üzerinde ziyaretçi gezdi. Geçen yıl Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar çevre ülkelerden de ilgi görüyor.

Fuarın amacı otomotiv endüstrisinin ulusal ve uluslararası oyuncularını bir araya getirmek.

Ancak bu yıl fuarın Corona virüs salgının dolayı ertelenmesi söz konusu. 2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan fuar için Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin yayınladığı bildiri durumun ne kadar ciddi olduğunu gösterir nitelikte.

90. Cenevre Otomobil Fuarı, Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse), Mobil Dünya Kongresi (MWC), Milano Mobilya Fuarı (İ Saloni) ve Nisan ayında Çin’in Şangay kentinde düzenlenecek olan Şangay Otomobil Fuarı da ertelenen/iptal edilen organizasyonlar arasında.

Bildiride “Fuarlar yapılır, ertelenir, iptal edilir ancak Automechanika fuarında oluşabilecek bir vakanın vebal ve sorumluluğu altına, ne bizler ne de sizler girmeliyiz.Fuarın gerçekleşmesini seçerseniz, katılımcıları metazorik olarak fuar alanına toplayabilirsiniz. Ancak bugün bizlere düşen, insan sağlığını seçmektir. Bu şerait altında 02-05 Nisan tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Automechanika Istanbul 2020 Fuarı'nın, koşullar uygun hale gelene kadar tehir edilmesini önemle rica eder, bilgilerinize arz ederiz.” şeklinde açıklama yer alıyor. İşte fuarın ertelenmesini/iptal edilmesini istenen o bildiri.

OSS'nin talebi sonrası fuarın haziran ayına ertelendiği belirtiliyor. Böylece Türkiye'de koronavirüsün etkilediği ilk uluslararası fuar oldu.