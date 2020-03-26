İlk önden çeker BMW 1 Serisi!

İlk defa 2004 yılında karşımıza çıkan 1 Serisi o günden bu yana ciddi ve teknolojik yenilikler geçirdi.

Otomobil bir BMW geni olarak ailenin diğer üyeleri gibi arkadan itişli olarak geliştirilmişti. Ancak en yeni 1 Serisi artık önden çeker. Bunun sebebini ise markanın mühendisleri, “Kompakt sınıftaki aracımıza sahip olan müşterilerimizin yüzde 80’i arkadan itişli bir 1 Serisi kullandıklarının bile farkında değillerdi bu bizim öncelikli olarak değişim sebebimiz. Ayrıca önden çeker sistemi daha az maliyetli…” diye açıkladılar.

Yeni otomobille ilk defa karşılaştığınızda ise gerçek bir kompakt hatchback’e baktığınızı hemen fark ediyorsunuz. Öncelikle otomobil Mini Cooper, Countryman, 2 Serisi Active Tourer, X1 ve X2 modelleriyle aynı platforma sahip.

Otomobili ilk defa gördüğünüzde önden çekik olan farları ve geniş böbrekleriyle size sıcak bir merhaba dediğini fark ediyorsunuz.

Yeni 1 Serisi’nin markanın imzası niteliğinde olan böbrekleri ise bugüne kadar kullanılan ilk birleşik ızgaralar olarak dikkat çekiyor. Bu parçanın aktif ve 3D olduğunu da belirtmeliyim.

Otomobilin yan profiline baktığınızda ise tavanın C sütununa doğru yüksekliğini koruduğunu fark ediyorsunuz. Ayrıca aracın arka camının 90 dereceye yakın bir diklikte tamamlandığını da görmeniz mümkün. Bu detaylar sayesinde yeni 1 Serisi hem arka koltukta daha iyi bir baş mesafesi hem de bagajda daha iyi bir yükleme kapasitesini kullanıcısına sunuyor.

Gelelim otomobilin arka kısmına, çift parçalı yatay stoplar, tampona yerleştirilmiş kedi gözleri ve tek çıkışa sahip olsa da oldukça sportif gözüken egzoz, 1 Serisi sportif duruşunu arkadan da gösterebiliyor. Ayrıca arkadan otomobile baktığınızda stopların hizasından aracın genişliği de hemen göze çarpıyor.

Otomobilin içine göz attığınızda ise dışındaki değişimden iç tasarımında ciddi bir biçimde etkilendiğini fark ediyorsunuz. Öncelikle yeni 1 Serisi'nde ilk kez panaromik cam tavan kullanılıyor.

Üç kollu M direksiyon markanın yeni modellerinden de tanıdık. Ancak ön konsolun tam ortasına konumlandırılmış olan multimedya ekranı 1 Serisi'nde bugüne kadar kullanılan en büyük ekran. Ancak test otomobilimizde kullanılan en büyük versiyon değil ve direksiyonun hemen arasında yer alan göstergeler ise test aracımızda analog.

1 Serisi’nde BMW kullanıcılarının sıkıldığı ve artık bunun değişmesi gerektiği radyo ve klima kontrol düğmelerinin yer aldığı bölümde artık daha teknolojik ve farklı olmuş. Özellikle iklimlendirme sistemini ayarlayabildiğiniz düğmeler ve ekran hem çok şık hem de çok teknolojik gözüküyor.

Bu düğme grubuna ek olarak far kontrol ünitesi de artık döner düğmeli dönemi tamamladı. Bunun yerine aydınlatma grubuna vereceğiniz her görev için bir düğme bulunuyor. Bu sayede hem kafa karışıklığı ortadan kalkıyor hem de yanlış seçimin önüne geçilmiş oluyor.

Otomobilin iç mekanında bir diğer dikkat çeken detay ise vites kolu ve etrafındaki düğmeler oluyor. Yeni 1 Serisi'nin vites kolu markanın amiral gemisi olan 8 Serisi'yle benzer. Vites kolu etrafındaki düğmeler ise aracın sürüş modunu, çekiş kontrol sistemini ve birden fazla teknik özelliğini kontrol etmenize imkan tanıyor.

Peki ya boyutlar(?) diye merak ettiğinizin farkındayım. Yeni BMW 1 Serisi, önceki modelden beş milimetre daha kısa olmasına rağmen 34 milimetre daha geniş ve 13 milimetre daha yüksek tasarlanmış. Arka koltuktaki yolcular için diz mesafesi 33 milimetre baş mesafesi ise 19 milimetre artmış.



Yeni 1 Serisi’nin aks mesafesi ise 2670 mm olarak belirtilmiş. Bir önceki versiyonda ise bu rakam 2690 mm. 20 mm’lik kayıp ne yazık ki 1 Serisi’nin arka koltuklarında biraz sıkışmanıza yol açıyor diyebilirim.

Aracın bagaj hacmi ise bir önceki versiyonda 20 litre artarak 380 litreye ulaşmış. Test aracımız olan 118i’nin ağırlığı ise 1320 kg.

Yeni 1 Serisi’nin kalbinde ise Bavyeralı markanın ürettiği 1.5 litrelik, 3 silindirli ve turbo beslemeli motor yatıyor. Bu motoru marka birden fazla modelinde kullanıyor. 140 beygir güç ve 220 Nm tork üreten bu motor gücünü ön tekerlere 7 ileri otomatik şanzımanla gerçekleştiriyor.

Otomobil ile sürüşe başladığınız zaman yalıtımın, iç mekandaki malzeme kalitesinin ve aracın karakterindeki değişimin farkına hemen varıyorsunuz. Özellikle bozuk yollardaki gürültüyü kabine yansıtmama durumu bu modeli rahatlıkla bir üst sınıfa taşımış.

Önden çekerli yapıya bürünen 1 Serisi ile temponuzu artırmak istediğinizde özellikle virajlı yollardaki gaz tepkilerinizi kontrollü ve iyi bir biçimde ayarlamanız gerekiyor. Önden motorlu ve önden çeker araçların en büyük sorunu olan kafadan kayma isteği 1 Serisi’nde de limitleri zorladığınızda karşınıza çıkıyor. Ayrıca 118i’nin çok güçlü olmaması bu noktada işinizi kolaylaştırıyor diyebilirim.

Otomobili şehir içinde kullandığım 300 km boyunca ortalama olarak 8.5 – 9.0 lt / 100 km civarında ortalama yakıt tüketimi değerine ulaştım. Bu rakam şehir dışı kullanımda kesinlikle daha da düşecek bir değer demem doğru olur.

Yenilikçi sürüş destek sistemleri yeni BMW 1 Serisi ile kompakt sınıfta ilk kez sunuluyor. Söz konusu sisteme bağlı olarak, radar ve ultrasonik sensörler tarafından toplanan kamera görüntüleri ve veriler, aracın çevresini izlemek ve sürücüyü tehlikelere karşı uyarmak veya doğru frenleme ve yönlendirme ile kaza riskini en aza indirmek için kullanılıyor.

Standart donanım kapsamında yer alan güvenlik sistemi, sürücüyü bisikletlilerin mevcudiyeti konusunda uyarırken, şehir içinde fren fonksiyonlu çarpışma ve yaya uyarı sistemini de içeriyor. Ayrıca 70 ila 210 km/s arasında çalışan aktif şerit dönüşlerine sahip Şerit Ayrılma Uyarısı da Yeni 1 Serisi’nin öne çıkan özelliklerinden bir diğerini oluşturuyor. Opsiyonel olarak sunulan Aktif Hız Sabitleme Sistemi Denetimi, saatte 160 km/s hıza kadar kullanılabiliyor. Ayrıca Şerit Değiştirme Uyarı sistemini de içeren Sürüş Asistanı, arka çarpışma uyarısı ve çapraz trafik uyarısı özelliklerine de sahip.

Yeni BMW 1 Serisi’nde Park Mesafe Kontrolü (PDC), arka görüş kamerası ve yola paralel alanlara otomatik olarak park edilmesini ve paralel park yerlerinden otomatik manevra yapılarak çıkılmasını sağlayan Park Asistanı da standart donanım kapsamında yer alıyor. Ayrıca ilk kez Yeni BMW 3 Serisi’nde tanıtılan ‘Geri Gidiş Asistanı’ da yeni BMW 1 Serisi’nin standart olarak sunuluyor. Direksiyon hareketlerini kaydeden geri gidiş asistanı, daha sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün müdahalesine gerek duymadan sıkışık ya da karmaşık park yerinden kolaylıkla çıkarabiliyor.

BMW 1 Serisi ülkemizde henüz 2 motor versiyonuyla satılıyor. Bunlar 1.5 litrelik 3 silindir 118i benzinli ve yine 1.5 3 silindirli 116d dizel versiyon. Sportline donanımlı 118i’nin başlangıç fiyatı 263 bin 700 TL olarak belirtilmiş. Dizel motorlu versiyonun başlangıç fiyatı ise 276 bin 900 TL.