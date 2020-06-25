İngiliz üreticiye alacaklıları dava açtı!

McLaren markası hem Formula 1 organizasyonunda mücadele eden hem de süper spor diye tabir edilen legal olarak yollarda kullanabileceğiniz otomobil modelleri üreten bir marka olarak hayatına devam ediyor. Mayıs ayında marka yaşanılan ekonomik sıkıntılardan dolayı iş gücünü yüzde 25 azaltmaya karar verdi. McLaren bu adımdan sonra ise Formula 1 takımının hisselerinde satışa gitti.

Şimdi ise marka ayakta kalmak için ihtiyacı olan parayı güvence altına almak adına, kendisine dava açan alacaklılarına karşı bir dava açmış durumda…

Forbes’un haberine göre McLaren tedarikçilerine ödemelerini 60 gün sonra yapıyor! Yılın ilk çeyreğinde marka 307 adet otomobil satışı gerçekleştirmiş ki bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 953 olarak belirtiliyor. Bu yüzden markanın geçen yılın satış adetleri üzerinden vergi öncesi zararı 165.56 milyon dolar artmış durumda.

McLaren maddi olarak ayakta kalmak için klasik otomobil koleksiyonunu satmayı veya bu araçları teminat göstererek başka bir kredi çekmeyi planlıyor. Cuma günü yapılacak duruşmada markanın likidisine fayda sağlayacak adımların atılması planlanıyor.

İngiliz üreticinin merkezi ve mülkleriyle birlikte klasik otomobil koleksiyonu, grubun toplam varlıklarının yaklaşık 1/4’ünü oluşturuyor. İlgili tarafların bu sorunu temmuz ayı başlangıcı ile 2 veya 3 günlük duruşma yoluyla çözmeye çalışacaklar.